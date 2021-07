Počitnice v Ljubljani: doživite utrip evropske prestolnice s slovenskim srcem

Ko razmišljamo o počitnicah v eni od evropskih prestolnic, navadno pomislimo na Dunaj, Barcelono, Pariz, London, Berlin … In včasih kar malo pozabimo na našo ljubko Ljubljano – eno najlepših evropskih prestolnic, ki ima poleg vseh svojih čarov še to prednost, da je nedaleč od vašega doma. Zato izkoristite to leto, ko so potovanja v tujino otežena, da si privoščite prijeten večdnevni oddih v naši čudoviti prestolnici. Izkusili boste edinstveno mešanico svetovljanstva in občutka domačnosti, hkrati pa pomagali lokalnim ponudnikom.

LJUBLJANA, PRESTOLNICA, POLNA ŽIVLJENJA

Ljubljana je znana po številnih prireditvah na prostem, ki so v poletnem času še posebej raznolike. Naj bo ponedeljek ali petek, sreda ali sobota, večeri v Ljubljani so zagotovo polni dogajanja. Poleti je najbolj obiskan Ljubljana Festival, ki poteka med junijem in septembrom ter navdušuje z bogatim koncertnim, gledališkim, opernim in baletnim programom. Čez vse leto pa lahko obiščete muzeje in galerije, ki ponujajo široko izbiro razstav in dogodkov.

Poleg obiska kulturnih prireditev ali športnih spektaklov se lahko sprehodite še po ljubljanskem živalskem vrtu, kjer boste srečali kar 500 živali. Ljubitelji nakupovanja raziščite katerega od številnih ljubljanskih nakupovalnih centrov, gurmani pa lahko uživate v gastronomskih prireditvah. Vsak petek od sredine marca do oktobra je na ljubljanski tržnici Odprta kuhna, novembra pa obiščite festival November Gourmet Ljubljana, na katerem lahko okusite različne svetovne in domače jedi. Tudi december je v Ljubljani poln dogajanja – vse od prižiga prazničnih luči do prazničnega sejma, ki ga spremljajo zabavne prireditve.

POSEBNI PAKETI ZA VEČDNEVNI ODDIH V PRESTOLNICI

Na Turizmu Ljubljana so za slovenske goste pripravili posebne tematsko obarvane pakete večdnevnih doživetij, ki vam bodo pomagali našo prestolnico doživeti v novi luči. Ti vključujejo tudi prenočitev in so namenjeni tako družinam kot tudi parom, starejšim ter gostom, ki si želijo VIP-razvajanja.

Na vašem večdnevnem oddihu v Ljubljani bo vaša najboljša prijateljica zagotovo turistična kartica Ljubljana – ta je odlična izbira, ko si želite bolje spoznati prestolnico. Lahko izbirate med takšno za 24, 48 ali 72 ur.

SPOMINKI IZ LJUBLJANE Kolekcijo spominkov iz Ljubljane so navdihnile zanimive ljubljanske zgodbe: od Makalonce do vrtnice Ljubljana, od zmajčka Ljuba do ljubljene Ljubljane ... Estetski, kakovostni in uporabni spominki so lahko tudi odlično darilo. In ker je Ljubljana trajnostno usmerjena, so tudi spominki v do okolja prijazni embalaži ali brez nje.

Foto: Mankica Kranjec / Turizem Ljubljana

Privoščite si ljubljansko kosilo – za gurmanske užitke vam ni treba daleč od doma. Foto: Matevž Kostanjšek / Turizem Ljubljana

Turistična kartica Ljubljana vam omogoča brezplačne vodene oglede, obiske več kot 20 znamenitosti, neomejen prevoz z mestnimi avtobusi in brezžični internet.

Foto: Blaž Pogačnik / Turizem Ljubljana

Ljubljana v sebi skriva veličino evropskih prestolnic, prepleteno z občutkom domačnosti. Foto: Andrej Tarfila / STO