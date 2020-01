Počitnice med maskami in amorji

Oglasno sporočilo

Zimske počitnice so odličen razlog za počitek in zabavo, a ne? Letošnje bodo še posebno srčne, saj so združene s praznikom zaljubljenih in "odštekane", saj bodo tudi maske prišle na svoj račun. Vsekakor so odlična kombinacija za nekajdnevni oddih ali pa krajši obisk tropskega raja v Termah Čatež.

Obisk tropskega raja še kako prija v mrzlih zimskih dneh…

Čeprav je zunaj mraz, je v zimski Termalni rivieri prav prijetno. Tropska oaza zimske Termalne riviere vabi v tople bazene z zdravilno termalno vodo, whirlpoole, pod slapove, na masažna ležišča, proge za deskanje, tobogane... V Čatežu zagotavljajo morje doživetij prav za vsakogar, saj z vodnimi atrakcijami in številnimi bazeni prepričajo kopalce vseh generacij.

Tudi za letošnje zimske počitnice, ki so že tik pred vrati, so v Termah Čatež pripravili zvrhan koš animacijskih aktivnosti. Otroci bodo v termalnem počitniškem raju uživali v kreativnih delavnicah, kjer bodo izdelovali pustne maske, se prelevili v indijance in ustvarjali perjanice, zaplesali, iskali talente, se skupaj z odraslimi in v družbi klovnov preizkusili v številnih športnih aktivnostih. Veste, da so tudi odštekani profesorji na dopustu v Čatežu? A ne tisti pravi, takšni za hec!

Če uživate v piruetah na drsališču, potem tudi v Termah Čatež ne boste "nadrsali", saj imajo kar 600 kvadratnih metrov veliko drsališče, kjer se bo vsak večer nekaj dogajalo.

Najmlajši bodo svoj igralni kotiček našli v veliiiki otroški igralnici v Hotelu Toplice.

Praznik zaljubljenih

Na vrata že trka Valentin in v Termah Čatež se bo tudi letos na praznik zaljubljenih kulinarično uživalo in razvajalo. Ljubezen pa ne gre le skozi želodec, saj nas povezuje tudi šport. Zato ne zamudite VALENTINOVEGA MARATONA v paru, ki bo 14. februarja. Pred štartom se bodo pari dobro ogreli, spili ljubezenski napitek in 3, 2, 1 štart. Športna oprema ni potrebna, je pa nujno prinesti veliko ljubezni, saj bo maraton dolg kar 2020 Valentinovih korakov!

Zvečer pa se bosta v Valentinovem kotičku pocrkljala z ljubezenskim koktejlom. MMMMamljivo…

Male in velike maškare pa bodo v soboto, 22. februarja zarajale v Tropskem vrtu Hotela Toplice. Svoje maske bodo lahko izdelale na kateri izmed ustvarjalnih delavnicah v Termah Čatež. Najbolj izvirne in simpatične maske bodo nagrajene.

Razvajanje za telo in duha …

V Termah Čatež ponujajo enodnevne in večdnevne wellness pakete, ki poživljajo čute in sproščajo. Počutili se boste prerojeni in pripravljeni na nove izzive.

V centrih dobrega počutja poskrbijo za nepozabne trenutke in sprostitev. Za nežnejši spol priporočajo nego obraza za učvrstitev (Decleor lift joga – 90 min). Za celovit oddih pa si je potrebno vzeti malo več časa. Časa samo za vaju!

Razvajajta se v hedonističnih rimsko – irskih kopelih, razstrupita telo v savni. Izkoristita vroče popuste in se prepustita blagodejnim masažam v wellness centrih in se objemita v objemu toplih termalnih čateških vrelcev!

Za družino je najpomembneje biti skupaj. Si deliti doživetja, odkrivati čustva, gledati brezskrbne nasmehe otrok in njihovo nenehno željo po 'samo še enem spustu po toboganu'. Tamkajšnja Termalna riviera - največje bazensko razkošje v tem delu Evrope – vedno navdušuje. V Čatežu pa so pripravili tudi izjemne družinske pakete z brezplačnim bivanjem za 2 otroka. Naj se počitnice v krogu najdražjih pričnejo! Za vaše bivanje izberite enega izmed ugodnih paketov.

V čateški termalni metropoli lahko uživate še ugodneje, saj lahko vse do konca februarja v predprodaji kupite vstopnice za kopanje v Termalni rivieri pod ugodnimi pogoji. Več o ponudbah ter dogodkih in novicah v Termah Čatež na www.terme-catez.si.

