Po aktivna doživetja v Pomurje, v Mursko Soboto

Načrtujte svojo pustolovščino, odkrijte naravno in kulturno dediščino, doživite aktivni oddih in okusite lokalne dobrote v srcu Pomurja.

Ko se pripeljete v Pomurje, vas najprej pozdravi paviljon Expano, ki se razteza ob obali Soboškega jezera, in kjer vas čakajo številne dogodivščine. Tu se tradicija in dediščina prepletata s sodobnimi tehnologijami in vas nagovarjata k odkrivanju skritih kotičkov regije. S pomočjo sodobne multimedijske tehnologije lahko občudujte naravno in kulturno dediščino, poletite z balonom nad lepotami pokrajine ali z močjo svojih misli in koncentracije premikajte vodo. Podajte se na virtualni sprehod po Pomurju s pomočjo fotografij izjemne ločljivosti ali pa "vstopite" v glinene lonce ter spoznate vse odtenke pomurske umetnosti. V Expanu vas ob interaktivnem doživetju razvajajo tudi s kulinaričnimi dobrotami in trgovinico z lokalnimi izdelki.

Zdaj je čas za neskončno morje doživetij!

Expano se nahaja na urejenem območju ob Soboškem jezeru, kjer se razprostira morje kotičkov za sprostitev in ležerno uživanje. Na Soboškem jezeru lahko potešite svoj adrenalinski nemir s športi na vodi ali se samo zleknete na brežine in občutite harmonijo narave in vode. Za brezskrben oddih si lahko ob jezeru brezplačno izposodite ležalnike in senčnike. Najemite eno od štirih hiš za piknike in navdušite prijatelje. Lahko preizkusite svoje motorične spretnosti na kar 35 različnih napravah motorik parka ob jezeru ali merite moči v diskgolfu, archery tagu, paintballu in drugih zabavnih igrah.

Mesto, ki ceni vaš čas za počitek. Kraj, kjer vam bo to podarjeno.

Grad Murska Sobota

Murska Sobota, med žitnimi polji in biosfernim območjem reke Mure, ponuja številne razloge za obisk - drugačnost, mir, gostoljubnost in neprecenljive okuse pristne kuhinje. Sredi parka, v mestnem jedru, odkrijte renesančni dvorec, ki očara z veličino in prepriča s spokojnostjo. Le pet minut hoje skozi park vas pozdravi mestni center z veličastnimi secesijskimi stavbami. Najlepša stavba med njimi, ki je iz leta 1907, je danes dom regionalnega kulinaričnega centra "Hranilnice prekmurskih dobrot", kjer vas razvajajo z regionalnimi dobrotami. Okusite bučna semena, lokalna vina, domače marmelade, prekmursko čokolado ali najbolj prepoznavno lokalno sladico: prekmursko gibanico. Uživajte v intimnih koncertih na prostem v mestnem jedru. Za Hranilnico prekmurskih dobrot je nahaja manjše dvorišče, ki ga mimoidoči stežka opazijo, a ko v poletnih mesecih na tem malem dvorišču odzvanja glasba, navdahnjena z jazz, blues, funk in ostalimi ritmi, marsikomu zastane korak. Skrito dvorišče tako postane udoben prostor, kjer si spočije srce in se nahrani duša. Več o doživetjih v srcu Pomurja: www.visitmurskasobota.si

Biosferno območje reke Mure

Le dobrih deset minut iz mestnega jedra vas očara reka Mura z izjemnim rastlinskim in živalskim svetom, ki je pod UNESCO zaščito. Prepustite se divji pustolovščini raftinga po Muri ob spremljavi žuborenja vode.

Lepote narave ob zeleni evropski amazonki lahko odkrivate tudi na kolesu, v spomin na preteklost pa vas brod na Muri prepelje z levega na desni breg reke. Najmlajše bo ob tem razveselilo novo otroško doživljajsko igrišče.

5 razlogov, zakaj obiskati Mursko Soboto: Soboško jezero 1. Expano – Regijski promocijski center z interaktivnim doživljajskim parkom se ponosno dviga nad gladino Soboškega jezera. Tu se tradicija in dediščina prepletata s sodobnimi tehnologijami in vas nagovarjata k odkrivanju skritih kotičkov Pomurja. 2. Soboško jezero – Potešite svoj adrenalinski nemir s športi na vodi ali se samo zleknite na brežine in občutite harmonijo narave in vode. 3. Reka Mura – Naj vas očara evropska amazonka s svojimi mrtvicami, brzicami in izjemnim živalskim svetom. Na kolesu ali peš odkrivajte neokrnjeno naravo, ki je pod UNESCO zaščito. 4. Grad Murska Sobota in Dvorec Rakičan – Odkrijte bogato preteklost regije, začutite utrip urbanega in razvijajočega se mesta. 5. BOGATA KULINARIKA – Okusite najboljše, kar ponuja zakladnica pomurskega kulinaričnega ustvarjanja. Od odličnih okusov tradicionalnih jedi do drznih kulinaričnih umetnin sodobnih kuharskih mojstrov.

Doživite jesen v srcu Pomurja!

