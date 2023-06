Ogled rimske znamenitosti od julija plačljiv

Denar, ki ga bodo zbrali s prodajo vstopnic, nameravajo prvenstveno porabiti za vzdrževanje nekdanjega rimskega templja, ki je bil zgrajen med letoma 27 in 25 pred našim štetjem. Vstopnice naj bi pripomogle tudi k boljšemu nadzoru obiskovalcev. Trenutno Panteon vsako leto obišče sedem milijonov ljudi, zaradi česar je ogromna rotunda z devetmetrsko odprtino v kupoli eden najbolj obiskanih spomenikov v Rimu.

Minister za kulturo: Če je nekaj dragoceno, je treba za to plačati

"Z izkupičkom od vstopnic lahko izvedemo restavratorska in sanacijska dela na spomeniku ter muzejsko ureditev zadnjega dela," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pojasnil italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano, ki podpira višje cene vstopnic za italijanske muzeje.

"Obstaja etični razlog: če je nekaj dragoceno, je treba za to tudi plačati," je menil Sangiuliano.

Panteon je v središču Rima, nedaleč od trga Navona. Gradnja Panteona je bila dokončana v času rimskega cesarjem Hadrijana. Približno 1700 let je imel rimski Panteon največjo kupolo na svetu glede na notranji premer. V 7. stoletju so ga posvetili v cerkev. Kot rimskokatoliška cerkev se uradno imenuje cerkev svete Marije in mučencev. V Panteonu so pokopane številne znane osebnosti, med njimi slikar Rafael (1483–1520) in italijanski kralji.