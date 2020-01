Obiskali smo najbolj mrzlo dolino v Sloveniji

Idilične vasice Rateče, ki leži tik ob italijanski meji in pred vhodom v krasno dolino Pod Poncami, se zaradi hladnih zim drži ime slovenska Sibirija. Prav tam se ta petek mudi ekipa rubrike Planet na obisku.

Ne zamudite rubrike Planet na obisku, ki je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak petek ob 18. uri.

Zdaj so zelene travnike preoblekli v belo, umetno zasnežene proge pa vabijo, da se odpravite na tekaške smuči in se podate na telesu najbolj prijazno vadbo. To je športna aktivnost, ki dvigne telesno temperaturo, poviša srčni utrip in ob pogledu na okoliške vršace poboža dušo.

Tudi v rubriki Planet na obisku bomo obuli smučke in se bolj "robotsko" premikali po urejeni progi, čeprav naj bi bil tek na smučeh podoben hoji po cesti.

Preizkusili smo se tudi v pripravi rateških krapov, ampak ne tistih, ki plavajo v jezeru. To je tradicionalna rateška jed, dobro znana tudi med Italijani, ki veljajo za ljubitelje dobre hrane. In kot smo ugotovili, je priprava rateških krapov preprosta, tudi če niste vešči kuhinje.

V znani rateški gostilni Pri Žerjavu smo se učili priprave rateških krapov.

