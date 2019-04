Ob Dravi nastaja luksuzen glamping, ki ga je navdihnila čokolada #video #foto

Gre za projekt lastnikov priljubljene verige slaščičarn in kavarn Teta Frida, ki imajo na tej lokaciji tudi svojo čokoladno manufakturo, zato ne čudi, da so glamping z 12 luksuznimi hiškami poimenovali "čokoladna vas" oziroma Chocolate village by the river.

"Posebnost tega letovišča je, da bo odprto vse leto," so nam pojasnili v podjetju Quadro, ki stoji tako za slaščičarnami Teta Frida kot za glampingom, "hiške bodo dobro izolirane, imele bodo tako gretje kot tudi hlajenje. Gostom bo na voljo zemljanka za vinske degustacije, pa tudi savna na drevesu in jacuzzi. Sicer pa se bo vse vrtelo okoli čokolade, od čokoladnih zajtrkov, čokoladnih delavnic, čokoladne kozmetike do čokoladnih masaž."

Foto: Quadro

Prepričani so, da bo ta projekt, v katerega so vložili okoli 1,4 milijona evrov, tako arhitekturno kot vsebinsko povsem nov turistični produkt. "Letovišče ima fantastično lego, smo blizu mesta in blizu Pohorja, pa hkrati ob reki in neposredno ob Dravski kolesarski poti.

Foto: Quadro

"Računamo predvsem na goste iz tujine," so pojasnili, "zaznali pa smo, da je Maribor kot destinacija neprepoznaven. Po svoje je to lahko tudi prednost. V resnici verjamemo, da bomo bistveno revitalizirali celotno območje, ga postavili na višjo raven in želimo si, da bi s tem opogumili tudi druge investitorje, da nam sledijo."

Foto: Quadro

V nekaj dneh naj bi končno dobili tudi gradbeno dovoljenje, da bodo lahko glamping začeli postavljati. "Po dveh letih papirnate vojne, v okviru katere smo morali usklajevati prostorske akte in upoštevati zakonitosti obvodnega pasu, smo zdaj končno pred realizacijo projekta. Hiške so večinoma že izdelane in čakajo, da jih pripeljemo na lokacijo, seveda pa nas pred tem čaka še veliko dela," je pojasnila Tanja Golob, izvršna direktorica podjetja Quadro.

Foto: Quadro

Kot je poudarila, bo celoten projekt primer sodobne trajnostne gradnje. "Projekta smo se lotili z veliko spoštovanja do narave. Postavljamo ga v čudovitem okolju Mariborskega jezera, v naravnem parku Natura 2000, zato bo šlo za minimalen in neinvaziven poseg v naravo. Tako lahko celoten objekt jutri odstranimo ter skupaj z vsemi instalacijami in celo temeljnimi vijaki prestavimo na drugo lokacijo, montažna bo tudi betonska zemljanka."

