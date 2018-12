Nepozabno novo leto 2019 s Collegiumom

Oglasno sporočilo

V najbolj vročem klubu v Bratislavi The Club vas bo 30. 12. razvajal DJ DEY. Je eden najbolj perspektivnih slovenskih DJ-jev r'n'b, hiphop in house zvrsti. DJ Dey je električni miksmojster, ki je zadnja leta preživel ustvarjalno razpet med Ljubljano, Londonom ter hrvaško obalo. Doživi nepozaben vstop v novo leto v Bratislavi tudi ti.

Slovenija, Balkan, Evropa? Dolgoletne izkušnje Collegiuma združujejo kakovostno organizacijo, dobre namestitve in prevoz z odlično ceno. In najboljši del? Za vse poskrbimo mi, tako da je edina skrb, ki ostane tebi, izbira destinacije.

Balkan - Beograd | Banjaluka | Novi Sad | Sarajevo

Splošno znano balkansko gostoljubje zagotavlja nore zabave in odlično hrano od začetka pa vse do konca potovanja. In za nobeno mesto to ne drži bolj kot za Beograd, prestolnico žurov na splavih, trobentačev in rakije.

Tako kot vsako leto nas tudi letos v Beograd pelje sloviti Party vlak, ki poskrbi, da se nepozabna avantura začne že na železniški postaji. Spoznavanje novih podobno mislečih ljudi in druženje s starimi prijatelji dodatno popestri edinstvena izkušnja žuranja med potovanjem skozi Slovenijo, Hrvaško in vse do prestolnice Srbije, kjer se prava dogodivščina šele začne.

Evropa - Bratislava | Budimpešta | Pariz | Praga | Krakov | Brno

Kaj imajo skupnega zgoraj našteta mesta? Vsa evropska mesta, ki jih imajo v ponudbi, so svetovno znana tako po svoji prečudoviti arhitekturi kot tudi po tem, da v prazničnih dneh še posebej zaživijo ter se prelevijo v epicentre žurov in dogajanja.

Vstopi v novo leto v mestu tisočih luči, ki zaživijo in te očarajo ob čudoviti Donavi. Privošči si herojsko razvajanje v termah, uživaj v madžarskih dobrotah in odkrij, kako noro romantična je Budimpešta, mesto z največ Unescovimi znamenitostmi v Evropi.

Mesto lepih nasmehov, ki nikoli ne zaspi, te očara s herojsko ponudbo zapeljivih restavracij, glasnih pubov in izjemnih klubov za nore žure. Odkrivaj bogato kulturo, nato pa okušaj slovaške specialitete in pijače po zelo ugodnih cenah. Zganjaj romantiko ali se prepusti zabavi, Bratislava ti ponuja polno priložnosti za oboje.

Slovenija - Mariborsko Pohorje | Kope | Moravske toplice | Cerkno

V tujini je lepo, ampak napaka bi bila, če bi zanemarili lepote naše države. Za vse, ki jim novoletni vrvež velikih mest ne ustreza, ni boljšega od Slovenije. Razvajanje v savnah in masažah, smučanje, kepanje in druženje v koči s prijatelji ob kozarcu kuhanega vina ne bodo pustili nikogar ravnodušnega.

