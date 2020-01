Navdušujoča zgodba o Lepem mestu

Foto: Vsebino omgooča Agencija za promocijo in podporo turizma v Makedoniji in Getty Images

Ob prvem stiku z mestom nas bo presenetil njegov živahni utrip, ki nas bo vabil, da ga kmalu spet obiščemo. Skopje je sinonim za popolno povezanost sodobnega in tradicionalnega, zahoda in vzhoda, mogoče tudi zato velja prepričanje, da nas hkrati bega in navdušuje.

V Skopju se z lahkoto zaljubimo v jesenski vonj kostanjev, poletni vonj lipe, ki se pomeša z vonjem vročega asfalta po poletnem nalivu. Pomladi nas omamlja vonj španskega bezga. Zaradi obilno cvetočega drevja se Skopje spomladi spremeni v čaroben svet, kjer so mogoče najlepše pravljice. Pripravimo se na neverjetno očarljivost. Tudi zato je Skopje tako edinstveno.

Največ bomo doživeli, če se bomo mestu predali kot domačini. Zato kar pozabimo na tradicionalne turistične izlete.

Foto: Getty Images

Ogled mesta začnemo s sprehodom po kamnitem pločniku Stare skopske čaršije ali bazarja, kjer se križajo religije, kulture in običaji civilizacij, ki so skozi dolga stoletja mestu dali svoj pečat.

Vključimo obisk številnih gostišč iz osmanskega obdobja ter kompleks muzejev Makedonije (zgodovinski, arheološki, etnološki muzej), kjer bomo zaradi bogate makedonske zgodovine ostali brez besed. Ob prečkanju Kamnitega mostu, ki povezuje stari in novi del mesta, se bomo počutili ujeti v preteklost. Kamniti most je simbol Skopja, kakršen je bil v 15. stoletju.

Tukaj je čutiti pozitivno energijo trgovcev in obrtnikov, diši po vrhunski hrani in najboljši turški kavi ali čaju. Povsod nas bodo lepo sprejeli, zato kar težko zapustimo ta živahni predel mesta.

Na levem bregu reke Vardar je treba obiskati trdnjavo Skopsko Kale, eno najznačilnejših zgradb v mestu, ki v sebi skriva stoletne zgodbe.

Pravi kraj za ljubitelje umetnosti

Ljubitelji umetnosti lahko v Skopju obiščejo številne galerije in muzeje. Muzej mesta Skopje nam že ob prvem pogledu vzame sapo. Ura, ki se je ustavila ob 5:17, nam pripoveduje žalostno zgodbo o mestu, ki se je kot feniks znova dvignilo iz pepela in danes velja za mesto solidarnosti. Gre za staro železniško postajo, ki je bila uničena v potresu leta 1963, na ruševinah pa je zrasel današnji muzej.

V stavbi je tudi muzej sodobne umetnosti, kjer si lahko ogledamo eno najpomembnejših del, ki ga je Skopje kot darilo dobilo po potresu, to je Ženska glava slovitega Pabla Picassa. Naslednji na seznamu obveznih ogledov so etnološki muzej, naravoslovni muzej, arheološki muzej in muzej holokavsta.

Ko se naužijemo umetnosti, si lahko privoščimo malce počitka. Kaj drugega si privoščiti po celodnevnem pohajkovanju po mestu kot dobro enolončnico? Če vprašamo prebivalce Skopja, nam bodo odgovorili, da ni nič boljšega od ribje, telečje ali piščančje enolončnice, toplega kruha ter pečenih paprik s prelivom iz česna in kisa že zgodaj zjutraj, in sicer v kateri od znanih skopskih gostilnic.

Smo zadovoljili svoje brbončice? "Gremo na kavo!" je značilna skopska fraza, saj gredo domačini na kavo vsaj enkrat na dan, najraje v gosto senco kostanjev v naselju Debar Maalo.

Ko si zaželimo še malce zgodovine, nam Skopje vedno lahko ponudi še kakšno zgodbo. Neolitska vas Tumba Madžari, arheološko najdišče in muzej na prostem, leži v naselju Čento in je najpomembnejše neolitsko naselje (iz mlajše kamene dobe) v skopski kotlini.

Življenje v tem naselju je v obdobju med letoma 6000 in 4300 pred našim štetjem potekalo neprekinjeno. Prav tu so odkrili kip Velike matere kot tudi številne druge keramične najdbe, ki so razstavljene v muzeju Makedonije.

Ko se potepamo po prenovljenih stavbah v slogu neolitske arhitekture, imamo občutek, kot da smo se znašli v časovnem stroju, kjer si lahko predstavljamo, kakšno je bilo življenje pred več tisoč leti.

Naslednji na seznamu znamenitosti je Skupi v bližini skopske vasi Zlokukjani. Skupi je mesto iz rimske in zgodnje antične dobe, kjer so odkrili različne okope, gledališče, civilno baziliko, mestno vilo, toplice, krščansko baziliko in nekropolo. Dva kilometra severno od Skopja pa naletimo na rimski akvadukt, ki je bil v 15. stoletju zgrajen iz kamna in opek. Ima 55 lokov, ki jih podpirajo masivni stebri.

Foto: Getty Images

Dolina metuljev z neverjetnimi razgledi

Kanjon Matka Skopje ima nekaj zanimivega tudi za vse pustolovce in ljubitelje narave, ki se Kanjonu Matka lahko povežejo z naravo. Strme stene kanjona nikogar ne pustijo ravnodušnega.

Lahko se potopimo v najglobljo podvodno jamo v Evropi, jamo Vrelo, nato pa se napotimo proti skalnim formacijam, ki so primerne za plezanje, lahko se odločimo za vožnjo s kajakom ali čolnom ali preprosto uživamo v neverjetnih razgledih, medtem ko nas kateri od 70 vrst metuljev pozdravi z nežnim poljubom.

Pot lahko nadaljujemo proti gori Vodno nad Skopjem, na nadmorski višini 1.061 metrov. Tudi domačinom se razgled z gore Vodno na Skopje, natančneje s panoramskega razgledišča Vidikovec, zdi eden najlepših.

Za trenutek se ustavimo in uživajmo v mestu, ki so ga opevali številni pesniki. Če si zaželimo malo adrenalina, nam gora Vodno ponuja veliko dejavnosti. Na voljo so sprehajalne in kolesarske poti, lahko pa se preizkusite tudi v jadralnem padalstvu.

Avanturo v Skopju lahko zaključimo z obiskom mestnega parka s številnimi jezerci v središču mesta. Vse to je le del ponudbe mesta Skopje.