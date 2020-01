Makedonsko "mesto svetlobe": kot bi vstopili v sanjsko kraljestvo

Mesto vas bo na prvi pogled očaralo s svojo bogato zgodovino, ki je skrita v starem Ohridu, kjer vsak tlakovec pločnika pripoveduje svojo zgodbo.

Eden največjih bioloških rezervatov v Evropi Jezero je staro približno pet milijonov let in je pravzaprav eno najstarejših v svetu, ki je s svojo značilno floro in favno eden največjih bioloških rezervatov v Evropi in kulturna dediščina pod zaščito Unesca.

Dežela bogate kulturne dediščine

Makedonija ima površino 25.713 kvadratnih kilometrov, 80 odstotkov vsega ozemlja so gore z 38 planinami in 20 vrhovi z nadmorsko višino nad dva tisoč metrov. Navdušilo vas bo vse, kar boste videli. Kraj vam bo nedvomno zlezel pod kožo takoj, ko se boste potopili v naročje mirne gladine Ohridskega jezera. V objemu sončnih žarkov boste navdušeno raziskovali vse bisere Severne Makedonije.

Ali ste vedeli, da je v Ohridu kar 365 cerkva in samostanov?

Iskalci duševnega miru bodo očarani nad Plaošnikom, Sv. Naumom, Kaneom, Sv. Sofijo, jamskim samostanom sv. Erazma ter ostalimi 360 svetišči. Vsako od njih skriva bogastvo, ki ga nikjer drugje ne boste našli.

Samostan Sv. Naum, zibelka slovanske pismenosti, je bil zgrajen na visoki skali nad Ohridskim jezerom, na njegovi najjužnejši točki. Samostanska cerkev, ki jo je leta 905 dal zgraditi sveti Naum, je posvečena svetim nadangelom. Sv. Naum je tam tudi pokopan, njegov grob pa je vzidan v jugovzhodnem delu narteksa, kjer se nahaja tudi grob svetega Klimenta.

Plaošnik

Oaza miru je tudi arheološko nahajališče Plaošnik, eden najbolj svetih krajev v Makedoniji. Na osrednji točki stoji Samostan svetega Klimenta, ki je posvečen svetemu Pantelejmonu in priča o krščanskem cerkvenem življenju v Makedoniji v 1. stoletju.

Tu so odkrili 500 meniških grobov ter druge bogate najdbe: pozlačena oblačila, križe, ikone, relikvije. Prav tukaj se je nahajala Ohridska šola, zibelka slovanske pismenosti, duhovnosti in kulture, ki velja za prvo slovansko univerzo na svetu.

Ena najlepših zgradb bizantinske in makedonske arhitekture je nedvomno zborna cerkev svete Sofije. Katedralna cerkev je eden največjih kompleksov fresk bizantinske umetnosti 11. stoletja v Evropi. Freske, ki izvirajo iz 11. in 14. stoletja, so izjemno pomembne in prisotne v vseh znanstvenih izdajah. Veličastno preddverje izvira iz leta 1313 oziroma 1314. Z razlogom so v biblijski Makedoniji vse poti vodile v Ohrid.

Ohrid je mesto, kjer se lahko tisočkrat izgubite in najdete, vsakokrat pa se počutite kot bi bilo prvič. Počutili se boste, kot bi vstopili v sanjsko kraljestvo. Vse je energično, hkrati pa tako mirno – sodobno, vendar zelo avtentično in tradicionalno.

Vsa lepota tega sveta na enem mestu

Samostan sv. Nauma.

Vzdušje v mestu bo za vedno ostalo v vašem spominu. Vprašali se boste, kako je mogoče, da je vsa lepota tega sveta zbrana ravno tu.

Morali bi obiskati Samuelovo trdnjavo, eno od tisoč znamenitosti mesta. Zgraditi jo je dal car Samuel, in sicer v času, ko je bil Ohrid središče njegovega cesarstva. Na trdnjavi je danes ohranjeno 18 stolpov in štirje vratni oboki.

Deli trdnjave se razprostirajo proti jezeru in nižjem griču starega dela Ohrida.

V stari del mesta so v preteklosti vstopali skozi troje vrat, od katerih so ohranjena le Zgornja vrata. V obzidju okrog teh vrat so številne kamnite plošče z grškimi napisi. Pod delno uničenim zunanjim slojem lahko v notranjih stenah opazimo horizontalne sloje, narejene iz opek bizantinske oblike.

Naslednje na seznamu znamenitosti, ki jih moramo obvezno obiskati, je antično gledališče, eno izmed treh v državi in edino iz helenističnega obdobja. Najbolje ga je obiskati med festivalom Ohridsko leto, ko zaživi v svojem polnem sijaju in se lahko pohvali s številnimi bogatimi kulturnimi in umetniškimi prireditvami.

Neponovljivo doživetje

Hiša Robevci

Vsaj za trenutek si privoščite neponovljivo doživetje na odprtem, pod čarobnim zvezdnatim nebom.

Ste že slišali za Zaliv kosti? Gre za rekonstruirano prazgodovinsko koliščarsko naselje iz časa od 12. do 15. stoletja pr. n. št., postavljeno na platformi lesenih kolov. Je svojevrstni muzej na vodi, kjer so na ogled ostanki starodavnega prebivališča, potapljaška baza ter rekonstruirana rimska trdnjava.

Naj vas ohridski časovni stroj odpelje v hišo Robevci. To je eden najznačilnejših objektov mestne arhitekture v Severni Makedoniji, ki je danes arheološki muzej, etnološka razstava, razstava predmetov znane družine Robevci in del ohridske rezbarske šole.

Ohridska ljubezenska zgodba na peščeni plaži

Vas Trpejca pod vznožjem gore Galičica ob Ohridskem jezeru.

Ko vam bo dovolj umetnosti, zgodovine in kulture, si odpočijte v kateri od številnih tradicionalnih restavracij in si privoščite okusno ohridsko postrv, ohridsko jeguljo, pečeno v pepelu, gjomleze ali ohridski kuhani bagel.

Nato se odpravite na ohridske peščene plaže in uživajte v neskončni modrini, medtem ko poslušate šumenje valov, ki ob vsakem dotiku peska pripovedujejo ohridsko ljubezensko zgodbo.

Ko se prižgejo ulične svetilke in se sonce skrije za obzorje, se Ohrid spremeni v energično mesto, kjer zabava traja do prvih sončnih žarkov.