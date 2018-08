Napihljive blazine, ki bodo pritegnile poglede #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če imate radi pozornost in fotogenične poletne pripomočke, je napihljiva blazina obvezen del vaše plažne opreme.

Navdih za najbolj odbito, zanimivo in igrivo poiščite na Instagramu, kjer lahko najdete že skoraj vse: od napihljivega vodnega skuterja, čolna, metulja do morskega konjička, pa tudi napihljive ustnice, pico, presto, napihljivo letalo, kabriolet in seveda klasiko med vsemi in tistega, ki je pravzaprav začel trend "napihljivčkov" - flaminga.

