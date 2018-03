Pripravljeni na poletje? To je najnovejši hit med napihljivimi blazinami.

Napihljivi flamingi in labodi so dobili nadgradnjo. Potem ko so lani ob bazenih, jezerih in na plaži kraljevi takšni za eno osebo, bodo letos na vrsti takšni za kar šest oseb.

Poletno druženje bo dobilo nove razsežnosti. Foto: Instagram

Ameriško podjetje Sam's Club je v ljudeh že vzbudilo pričakovanje poletja. Na trg so namreč poslali nadgradnjo izjemno priljubljenih napihljivih labodov in flamingov - še večje enake napihljive blazine, na katerih lahko naenkrat uživa do šest oseb.

Velikanskim napihljivim vodnim blazinam so dodali še držala za pijačo in klopce, zaradi česar so popolne za poletne zabave.

Zbirka zajema vrsto blazin, poleg slavnega rožnatega flaminga in laboda tudi pava za približno 120 evrov.

Takšna velikost zahteva tudi daljše napihovanje, a pri podjetju obljubljajo, da jo lahko z nožno tlačilko napolnite v 20 minutah.