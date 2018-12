Najbolj razkošna trgovina v Rusiji: obiskovalcev je veliko, a le redki lahko kaj kupijo #foto

Tik ob Kremlju in Rdečem trgu, simbolu komunizma, že natanko 125 let stoji moskovska veleblagovnica GUM - priljubljena kot še nikoli do zdaj. A čeprav je eden najbolj obiskanih krajev v ruski prestolnici, si nakup v najbolj razkošni veleblagovnici v Rusiji komajda lahko privošči kakšen državljan.

V veleblagovnici GUM prodajajo najdražje blago v državi. Izbirati je mogoče med ponudbo najbolj prestižnih tujih butikov in le malo trgovin ponuja blago, ki si ga Moskovčani s povprečno mesečno plačo 68 tisoč rubljev (približno 900 evrov) sploh lahko privoščijo.

Praznično okrašena veleblagovnica GUM v središču Moskve Foto: Reuters

GUM so odprli 2. decembra 1893, v času carske Rusije, v obdobju Sovjetske zveze pa so to nakupovalno središče za nekaj časa zaprli in mu spremenili namembnost. Leta 1953, po smrti diktatorja Josipa Stalina, so ga prenovili in je več let veljal za izjemo od pomanjkanja, ki je vladalo drugod po državi. V novi kapitalistični Rusiji so se pod steklenim stropom nakupovalnega templja naselile najdražje modne znamke z vsega sveta.

V veleblagovnici GUM so svoj prostor našle najprestižnejše znamke - od Diorja ... Foto: Reuters

... do Hermesa. Foto: Reuters

Hermes prodaja celo sedla s svojim podpisom. Foto: Reuters

Nekdaj državna veleblagovnica je danes v lasti ruske družbe Bosco di Ciliegi, katere lastnik Mihail Kuznirovič naj bi bil v tesnih stikih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Posebej je veličastna notranja oprema nekdanje socialistične zgradbe: okrašeni mostovi in stopnice povezujejo tri koridorje, ki se raztezajo v več nadstropjih. Z velikostjo 75 tisoč kvadratnih metrov je GUM velika kot 11 nogometnih igrišč. Turisti, ki se sprehajajo po hodnikih, dobijo vpogled v več ruskih obdobij: od časa carske Rusije prek sovjetskega kiča do sodobne arhitekture.

Obiskovalci lahko tam naletijo na marsikaj, od živih živali ... Foto: Reuters

Foto: Reuters

... do fontane, napolnjene z lubenicami. Foto: Reuters

V Moskvi z 12 milijoni prebivalcev je danes skoraj 200 nakupovalnih središč, še več pa jih nameravajo zgraditi. Samo do konca tega leta naj bi jih odprli še devet. Z rastjo srednjega razreda se povečuje tudi povpraševanje, ki ga ruski trg ne more dohajati, je pred kratkim poročal ruski gospodarski časnik RBK.

Vodstvo veleblagovnice GUM v velikem številu nakupovalnih središč v prestolnici ne vidi konkurence. "Mi nismo le nakupovalno središče. Smo prostor z atmosfero, ki prebuja čustva," je dejal poslovodja Tejmuras Guguberidse.

Foto: Reuters

Čeprav so leta 2014 uvedene sankcije Zahoda močno prizadele rusko gospodarstvo, je GUM še vedno priljubljena. "To lahko dobro nadomestimo z rastjo števila turistov," je povedal Guguberidse. Prav tako ne verjame, da bi zvišanje stopnje davka na dodano vrednost za dve odstotni točki z letom 2019 lahko pomembneje vplivalo na poslovanje.

