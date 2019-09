Na TripAdvisorju več kot milijon lažnih ocen na leto

Vse glasnejša so opozorila, da ima TripAdvisor resne težave z lažnimi ocenami podjetij. Zdaj je popotniški portal razkril podatke, koliko lažnih ocen so zaznali v zadnjem letu in kako se borijo proti njim.

Britanska potrošniška organizacija Which? je v začetku septembra objavila študijo, v kateri je med drugim ugotovila, da so pri kar 15 od sto najbolje ocenjenih hotelov, zajetih na popotniškem portalu TripAdvisor, očitna znamenja lažnih ocen.

"Ne uspe jim ustaviti lažnih ocen in izvesti odločne akcije proti hotelom, ki zlorabljajo luknje v sistemu in zavajajo na milijone popotnikov, s tem pa uničujejo njihove počitnice," so opozorili.

Foto: Getty Images

Podobna opozorila se pojavljajo že leta, na ponarejene ocene ne opozarjajo le popotniki, temveč tudi gostinci in hotelirji. Ti se pritožujejo zaradi nepoštene prakse konkurentov, ki lastnim hotelom in lokalom dajejo visoke ocene, tekmecem pa nizke, oziroma za to najemajo celo podjetja, specializirana za višanje oziroma nižanje skupnih ocen na TripAdvisorju.

Vse to pa omogoča sam sistem ocenjevanja na TripAdvisorju, za oddajo ocene uporabnik namreč ne potrebuje nobenega dokaza, da je res jedel ali bival v restavraciji ali hotelu, ki ga ocenjuje.

Ta teden pa je TripAdvisor objavil tako imenovano poročilo o transparentnosti, v katerem so razkrili podatke, koliko lažnih ocen so zaznali v letu 2018, kako so ukrepali proti lastnikom hotelov in restavracij, ki so sami spodbujali lažno ocenjevanje, in kako se borijo proti tovrstnim nepoštenim praksam.

Poudarki poročila:

v letu 2018 so na TripAdvisorju prejeli 66 milijonov ocen,

2,1 odstotka oziroma slabih 1,4 milijona teh ocen se je izkazalo za lažne,

zaradi lažnih ocen so kaznovali 34.643 podjetij.

"Vsako oceno pred objavo analizira naš napredni sistem za zaznavo lažnih ocen," so povedali pri TripAdvisorju, "lani pa so 2,7 milijona ocen dodatno preverili še naši moderatorji vsebin."

Večino lažnih ocen blokirajo še pred objavo, so zatrdili, lani jim je skozi sito ušlo (le) 374.220 ocen, ki so se pozneje izkazale za lažne.

Foto: Getty Images

Zaradi objavljanja oziroma spodbujanja lažnih ocen so 34.643 podjetij kaznovali s tem, da so jim znižali uvrstitev na lestvici najbolje ocenjenih. "Večina teh podjetij je nato hitro prenehala s svojim početjem," so zapisali v poročilu, "tista podjetja, ki so nadaljevala z goljufijo, pa smo kaznovali še strožje."

Niti najhujših kršiteljev ne izbrišejo, ampak ti dobijo le 'rdeči karton'

Strožja kazen v tem primeru pomeni "rdeči karton". To ne pomeni izbrisa s portala, ampak oznako, ki jo objavijo na strani ponudnika in ki uporabnike opozori, da gre za podjetje, ki pri ocenah uporablja nepoštene prakse. Lani so tako podelili 351 rdečih kartonov. "Gre za zelo učinkovito kazen," so zagotovili, "podjetje zaradi padca na lestvici opazi manj uporabnikov in z goljufijo dosežejo ravno nasprotno od tistega, kar so želeli."

Foto: Reuters

Ob tem se je TripAdvisor aktivno spustil tudi v boj s podjetji ali posamezniki, ki v zameno za plačilo ponujajo lažne ocene. Kot so zapisali v poročilu, so od leta 2015 onemogočili več kot 75 ponudnikov tovrstnih uslug, med drugim nekega Italijana, ki ga je sodišče v Lecceju zaradi prodajanja lažnih ocen lani obsodilo na devet mesecev zapora.

Ob koncu poročila so vrgli rokavico drugim spletnim gigantom, kot sta Google in Facebook, ki za boj proti lažnim ocenam po njihovem mnenju nista storila dovolj. "Mi lahko branimo le naš kotiček in dokler se ne bodo zganile tudi druge platforme, ki omogočajo ocene, bodo goljufi še naprej izkoriščali in izsiljevali majhna podjetja," so sporočili.

Kako brati ocene na spletu?



In čemu naj zdaj verjame povprečni uporabnik? Predvsem lastnemu razumu. Na platformah, kot so TripAdvisor, Facebook, Google pa tudi Booking, preglejte čim več ocen in opisov. Bodite pozorni na to, kaj pri določenem ponudniku kritizirajo najpogosteje, saj bo to verjetno najbolj upravičena kritika, medtem ko pretirane hvalnice in pretirano negativne kritike jemljite z rezervo.



Zadržani bodite do ocen, ki uporabljajo zelo splošne pohvale ali kritike in ne omenjajo nobene podrobnosti, in uporabnikov, ki so v svoji "ocenjevalski" karieri objavili le eno oceno. Takšni profili so pogosto lažni in na TripAdvisorju jih je kljub vsem njihovim naporom še vedno veliko - med drugim jih je mogoče opaziti pri nekaterih lokalih, uvrščenih med najboljše v Ljubljani

