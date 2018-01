Prevara leta: kako je izmišljena restavracija postala številka ena #video

Novembra lani je prvo mesto med restavracijami v Londonu na portalu TripAdvisor zasedel lokal, ki sploh ni obstajal. Zdaj je tisti, ki je "zagrešil" celotno potegavščino, razkril, kako je prelisičil priljubljeni portal, ki temelji na "neodvisnih" ocenah uporabnikov, pa tudi ljudi, ki so si neizmerno želeli obiskati to izmišljeno gostilno.

A post shared by @oobahs on Oct 27, 2017 at 2:04am PDT

Oobah Butler, novinar, ki dela za britansko izpostavo medija Vice, je nekoč služil denar s pisanjem lažnih ocen na portalu TripAdvisor. "Lastniki restavracij so mi plačevali po deset funtov za pozitivno oceno njihovega lokala, pa čeprav nisem nikoli jedel pri njih," je pojasnil v dokumentarcu, ki ga je posnel za Vice - v njem je spremljal celoten potek svoje potegavščine, s katero ni prelisičil le TripAdvisorja, ampak množico ljudi, ki so želeli jesti v njegovi restavraciji. V restavraciji, ki si jo je preprosto izmislil.

[video: 67816 / ]

"Nekega dne, ko sem sedel v lopi, v kateri živim, sem doživel razodetje: v času lažnih informacij in pripravljenosti ljudi, da verjamejo popolnim neumnostim, je morda mogoča tudi lažna restavracija. Morda bi lahko bila prava uspešnica," se je Butler spomnil rojstva ideje.

In res - njegovo bivališče je postalo restavracija The Shed at Dulwich oziroma Lopa v Dulwichu. Restavracija, ki ima dejanski naslov, resnično telefonsko številko in spletno stran, na kateri je mogoče videti tudi jedi, ki jih restavracija streže. Ali pač?

Popečena pokrovača je v resnici tableta razkužila za stranišče. Foto: Christopher Bethell/theshedatdulwich.com

Svinjska krača, na kateri počiva pečeno jajce, je v resnici Butlerjeva noga. Kako so fotografijo posneli, si poglejte v dokumentarcu zgoraj. Foto: Christopher Bethell/theshedatdulwich.com

Nato so začeli Butlerjevi prijatelji in znanci na TripAdvisorju pisati blesteče, a seveda lažne ocene njegove restavracije, in ta je začela počasi lesti po lestvici londonskih restavracij, ki jih je več kot 18 tisoč.

Neprestani klici blogerjev, zvezdnikov in piarovcev

Višje ko je bila uvrščena, pogosteje je zvonil Butlerjev telefon - vse več ljudi je želelo jesti v tej skrivnostni, ultraekskluzivni in zato seveda neizmerno trendovski restavraciji. S tem, ko je vsakemu od njih povedal, da so popolnoma zasedeni, se je naval le še večal. Sčasoma so začele klicati znane osebnosti, ki so skušale mizo dobiti na račun svoje slave, klicale so PR-agencije, ki so želele restavracijo uvrstiti v portfelj svojih naročnikov, ljudje so mu celo pošiljali prošnje za delo v restavraciji.

Dan D je prišel 1. novembra lani, ko se je Lopa, restavracija, ki ne obstaja, uvrstila na prvo mesto najboljših restavracij v Londonu. Od takrat je Butlerju telefon zvonil brez prestanka in čez mesec dni se je odločil, da bo ljudem dal tisto, kar hočejo - večerjo v Lopi.

A post shared by Телеканал TRiCK ⭐️Fan Group⭐️ (@tv_trick) on Dec 12, 2017 at 12:56am PST

Na svoje dvorišče je postavil nekaj utrujenih miz in stolov ter didžeja, ki je vrtel "zvoke restavracije". Nekaj miz so zasedli lažni gostje, ki so se seveda navduševali nad hrano - mineštro iz vrečke in lazanjo iz mikrovalovne pečice. In navdušeni so bili tudi resnični gostje lažne restavracije, ki so ob odhodu že spraševali, ali lahko rezervirajo naslednji termin.

V začetku decembra lani je Butler končal igro in razkril celotno zgodbo, ki pa so jo pri TripAdvisorju označili za "primer, ki ne odraža resničnosti, saj so lažni profili restavracij večinoma le neuspešni poskusi novinarjev, da bi nas postavili pred preizkušnjo".