Na smučišču v BiH prepovedali alkohol in ostali brez smučarjev #video

V smučarskem središču v osrednji BiH so prepovedali prodajo alkoholnih pijač, zaradi česar jim je občutno padel obisk.

Smučarsko središče Rostovo blizu mesta Bugojno, ki so ga odprli v olimpijskem letu 1984, je novembra lani prevzel nov lastnik, ki prihaja iz Katarja. In čeprav se je smučarska sezona že začela, v Rostovu tako rekoč ni smučarjev. Razlog za to naj bi bila odločitev novega lastnika, da v smučarskem središču prepove alkohol, poroča sarajevski časopis Dnevni avaz.

"Prišli so neki novi lastniki, alkohola ne točimo več, zaradi česar so številni gostje odpovedali rezervacije. Tudi silvestrovanja nismo organizirali," so za Dnevni avaz povedali zaposleni v smučarskem središču.

Sarajevski medij je dodal, da so štirje kilometri stez, kolikor jih na tem smučišču premorejo, urejeni in da je snega dovolj, le smučarjev ni.

