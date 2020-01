Hrvaški časopis: To je najlepše slovensko smučišče, a potrebuje osvežitev #video

Hrvaški časopis Jutarnji list je v začetku decembra začel akcijo Smučarska patrulja, v okviru katere ocenjujejo 35 smučišč v Avstriji, Italiji, Franciji in Sloveniji, ki so po njihovem mnenju najbolj zanimiva za hrvaške smučarje.

Ocene obsegajo urejenost smučarskih stez, spremljevalni zabavni program in kulturne dogodke, gostinsko ponudbo, dodatno ponudbo športnih aktivnosti, izletov in okoliško naravo, prilagojenost družinam, infrastrukturo, slikovitost smučišča in okolice ter vtise gostov.

Smučišče, kjer snega ne manjka

Med 35 smučišči nameravajo novinarji Jutarnjega lista oceniti tudi pet slovenskih, prvi med njimi je bil Kanin, ki so ga obiskali konec decembra, ko se je večina drugih slovenskih smučarskih središč spopadala s pomanjkanjem snega. A ne Kanin – snega je tam na pretek.

Na Kaninu je neredko mogoče smučati tudi po prvomajskih praznikih – ta fotografija je nastala junija lani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kako se je torej odrezalo najvišje ležeče slovensko smučišče? "Kabinska žičnica je počasna, vožnja traja celo večnost," so zapisali v Jutarnjem listu, "a odločili smo se, da nam to ne bo pokvarilo užitka. Na vrhu ena otroška vlečnica in tri sedežnice. Ni veliko, a ko veš, da v preostanku Slovenije ni snega, medtem ko ga je tukaj štiri metre in pol, ti je kar toplo pri srcu. Čudovit, čudovit je ta Kanin."

Lepo kot v Dolomitih

Po mnenju novinarjev Jutarnjega lista je Kanin najlepše slovensko smučišče: "Takšne gore najdete redkokje. Dolomiti so fantastični, toda ti kraji nad Bovcem niso nič slabši."

Po nekaj spustih so se odpravili na italijansko stran smučišča, kjer je tudi edina restavracija (okusno in poceni, pravijo). In ... to je bilo to.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dovolj za romantike, ne pa tudi za zahtevne smučarje

Hrvaški novinarji so v Bovcu sicer preživeli tri dni, a kabinska žičnica zaradi vetra dva dni ni vozila. "Vtisi? Zmedeni," so zapisali, "Kanin ima fantastične kulise, veličastne gorske stene in skorajda večno belino. Romantikom ni treba dlje, ker bodo tukaj našli vse to. Težava je v tem, da nismo vsi romantiki in od smučišča pričakujemo več, kot Kanin ponuja."

Kanin je tako osvojil 56 od 80 mogočih točk in je med do zdaj ocenjenimi smučišči uvrščen najnižje (najvišjo oceno do zdaj je dobila Alta Badia). Na Bovškem so najslabše ocenili nočno zabavo (pet od desetih točk), šest od desetih točk so Kaninu dali v kategorijah primernosti za otroke in učinkovitosti žičnic, najvišjo oceno – devet od desetih točk – pa so dali kaninski gostoljubnosti.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kot omenjeno, hrvaški novinarji nameravajo oceniti skupno pet slovenskih smučišč, po Kaninu še Kranjsko Goro, Cerkno, Golte in Roglo.

