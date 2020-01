Katastrofalna sezona za smučarje na Krvavcu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Krvavcu je letos zapadlo le tri centimetre snega, zato je tudi obiskanost vse manjša. Če je bilo še leta 2017 v decembru 45 tisoč obiskovalcev, decembra 2018 pa 36 tisoč, jih je bilo decembra 2019 le še 16 tisoč. Novo upanje morda prinaša februar, sicer pa se je tako imenovana "telovadnica za Ljubljančane" spremenila v vse bolj turističen kraj. Med tujimi gosti so Hrvati, Romuni in Madžari, čeprav je tudi teh vse manj.

Kot je za Planet 18 dejal Janez Janša, direktor RTC Krvavec, je stacionarni turizem še nekoliko vzdrževan, vendar pa je prehodnih gostov bistveno manj. "Krvavec se je nekako usmeril h gostom z ljubljanskega in kranjskega območja in teh je manj. Če bi bila obiskanost takšna kot v prejšnjih sezonah, bi bila na dveh progah, ki jih imamo, nepopisna gneča," je še povedal.

Lani ga je zapadlo 30 centimetrov

"Lanska in letošnja sezona sta naravna katastrofa, kar zadeva smučanje," je poudaril Janša in sezono primerjal kar s sušo pri poljedelstvu in vinogradništvu. "Če je pri poljedelstvu na primer suša ali obilno deževje, je tukaj pomanjkanje padavin pomembno dejstvo, da tako ni mogoče delati," je povedal.

Spremembe opažajo tudi redni obiskovalci iz tujine. Od 13 naprav jih trenutno vključno z gondolo deluje le šest. Razmere prinašajo očitno izgubo. Kot je dejal Janša, so izgube velike. "Številke so ogromne. Od nekaj sto tisoč evrov pa tja do pol milijona evrov," je pojasnil direktor RTC Krvavec.

Tudi od zadnje naložbe v žičnice na slovenskih smučiščih mineva desetletje. Nova sedežnica stane od pet do sedem milijonov evrov. Brez pomoči države ne gre, so enotni žičničarji. Trenutno so tik pred koncem spremembe zakona o žičnicah, ki bi te uvrstil v javno infrastrukturo.