Velika planina: lastniki koč zahtevajo zamenjavo direktorja #video

Potem ko je inšpektor v začetku meseca prepovedal obratovanje nihalke, so se oglasili jezni lastniki koč na Veliki planini. Nenapovedana zaustavitev se ne bi smela zgoditi, sploh med božično-novoletno sezono, opozarjajo ponudniki namestitev, ob tem pa od občine zahtevajo zamenjavo direktorja družbe Velika planina Leona Kedra. Ta pojasnjuje, da bodo nihalko spet usposobili do konca januarja in da nastale razmere rešujejo čim bolj aktivno.

"Ne moremo spregledati vprašanja, ali so bila že do zdaj ogrožena življenja potnikov, morda celo zaradi namernega odlašanja z nujnim vzdrževanjem, da bi družba prikazala boljši poslovni rezultat in vzdrževanje pomaknila v prihodnje poslovno leto," so do potez družbe Velika planina, ki jo vodi direktor Leon Keder, v pismu, ki so ga naslovili na župana Kamnika in občinske svetnike, zapisali ponudniki koč na Veliki Planini in RD Rigelj.

Inšpektor prepovedal delovanje nihalke na Veliko planino (2. december 2019).

Inšpektor je delovanje nihalke na Veliko planino prepovedal v prvem tednu decembra, razlog za to je bila varnostna pomanjkljivost nosilnih vrvi. Ker bi bila življenja potnikov lahko ogrožena že pred prepovedjo obratovanja, avtorji pisma napovedujejo tudi prijavo na inšpekcijski organ za žičniške naprave. Omenjene vrvi bodo v družbi Velika planina predvidoma zamenjali do konca januarja, do takrat pa nihalka ne bo obratovala.

Od občine zahtevajo, da zamenja direktorja Kedra

Ker nihalka v obdobju prihajajočih praznikov ne bo obratovala, nastaja škoda, ker vnaprej tržijo zmogljivosti, pravijo lastniki koč. Če nihalka zaradi vzdrževalnih del ne obratuje, bi morala družba Velika planina po njihovih besedah to vnaprej najaviti. Ob tem direktorju družbe Velika Planina Leonu Kedru očitajo, da ga zanima samo poslovni rezultat družbe in da se je na Veliki planini sprl s številnimi deležniki.

Poleg tega dodajajo, da poslovnega rezultata družbe ni mogoče pripisati Kedrovim vodstvenim sposobnostim: "Že samo ta nenadna in nenačrtovana prekinitev delovanja nihalke kaže na nesposobnost upravljanja družbe, rešitev, ki to ni, pa s predlogom potrjuje nadaljnjo nesposobnost, zato pozivamo, da se direktorja razreši in zamenja."

Direktor: Nihalka bo do konca januarja spet v pogonu

Keder medtem pravi, da z njihovim pismom ni seznanjen: "Vrvi že imamo, takoj po praznikih jih začnemo vpenjati in postavljati, tako da računamo, da bodo nihalko usposobili predvidoma do konca januarja." Dodaja, da so se pogovori o mogočih rešitvah težave, kako se bodo posamezni obiskovalci Velike planine in lastniki koč z alternativnimi prevozi pripeljali do posameznih objektov, že začeli.

"Nastale razmere rešujemo čim bolj aktivno oziroma kolikor je le mogoče. Glede očitkov o menjavi pa poudarjam, da je to stvar lastnikov in da se o tem lahko pogovarjam samo z njimi," poudarja Keder. Dodaja, da se dobro zaveda, da so nekateri posamezniki nezadovoljni, sploh tisti, ki so v preteklosti dobivali nekatere ugodnosti. "Teh zdaj niso več deležni, mogoče tudi iz tega izvira njihova slaba volja," še pravi direktor družbe Velika Planina.