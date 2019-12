Inšpektor prepovedal obratovanje nihalke na Veliko planino

Nihalko na Veliko planino so morali zaradi varnostnih pomanjkljivosti nosilnih vrvi danes ustaviti. Vrvi bodo predvidoma zamenjane do 15. januarja prihodnje leto, do takrat pa nihalka ne bo obratovala.

V družbi Velika planina so pred začetkom zimske sezone opravili strokovno-tehnični pregled nosilnih vrvi nihalke, ki vozi na Veliko planino. Današnji pregled je pokazal, da so nosilne vrvi varnostno neustrezne in jih je treba zamenjati, so sporočili iz kamniškega podjetja.

Pojasnjujejo še, da so nosilne vrvi sicer nameravali zamenjati aprila prihodnje leto, vendar so pred začetkom zimske sezone preventivno naročili pregled nosilnih vrvi nihalke. "Ta je pokazal določene varnostne pomanjkljivosti nosilnih vrvi, ki lahko ogrožajo potnike. Zaradi navedenega smo morali sprejeti odločitev o takojšnjem prenehanju obratovanja, dokler vrvi ne zamenjamo," so sporočili iz družbe.

Ponoven zagon nihalke predviden šele okoli 15. januarja

Ker je po zatrjevanju družbe Velika planina postopek menjave nosilnih vrvi zahteven proces, nihalka ne bo obratovala od danes do 15. januarja prihodnje leto.

V družbi se vsem obiskovalcem opravičujejo za morebitne nevšečnosti, ki so jim jih z ustavitvijo nihalke povzročili.