Arina Sabalenka Foto: Reuters

Lahko bi rekli, da gre za klasičen dvoboj med prvo igralko sveta Arino Sabalenko in kanadsko kvalifikantko Carson Branstine. Sabalenka, finalistka letošnjega OP Avstralije in OP Francije, bo v tem dvoboju velika favoritinja. Nasproti ji bo stala Carson Branstine, ki je v kvalifikacijah med drugim premagala nekdanjo zmagovalko OP ZDA Bianco Andreescu in pokazala, da lahko igra zelo dober tenis. V dvoboj z Belorusinjo zato vsekakor ne gre z belo zastavo.

Emma Raducanu je kot zmagovalka OP ZDA leta 2021 postala velika senzacija. Tokrat bo v prvem krogu Wimbledona v vlogi favoritinje. V uvodnem krogu jo čaka šele 17-letna rojakinja Mingge Xu iz Walesa, ki je dobila posebno povabilo organizatorja.

Žreb tretjega teniškega turnirja za grand slam je bil prizanesljiv do slovenskih predstavnic. Veronika Erjavec, ki si je premierni nastop na travi v Wimbledonu zagotovila s tremi zmagami v kvalifikacijah, se bo v prvem krogu pomerila z Marto Kostjuk iz Ukrajine, Kaja Juvan, ki je prav tako igrala v kvalifikacijah, pa z Romunko Irino Begu. Slovenki bosta igrali v torek.

Wimbledon, 1. dan, WTA



Paula Badosa (ESP) [9] – Katie Boulter (GBR)

Aryna Sabalenka (BLR) [1] – Carson Branstine (CAN)

Emma Raducanu (GBR) – Mingge Xu (GBR)

Elena-Gabriela Ruse (ROU) – Madison Keys (USA) [6]

Jasmine Paolini (ITA) [4] – Anastasija Sevastova (LAT)

Sonay Kartal (GBR) – Jeļena Ostapenko (LAT) [20]

Kateřina Siniaková (CZE) – Qinwen Zheng (CHN) [5]

Leylah Fernandez (CAN) [29] – Hannah Klugman (GBR)

Markéta Vondroušová (CZE) – McCartney Kessler (USA) [32]

Anna Bondár (HUN) – Elina Svitolina (UKR) [14]

Naomi Osaka (JPN) – Talia Gibson (AUS)

Greet Minnen (BEL) – Olivia Gadecki (AUS)

Lulu Sun (NZL) – Marie Bouzková (CZE)

Varvara Gracheva (FRA) – Aliaksandra Sasnovich

Ann Li (USA) – Viktorija Golubic (SUI)

Anca Todoni (ROU) – Cristina Bucșa (ESP)

Kamilla Rakhimova – Anri Nagata Ito (JPN)

Eva Lys (GER) – Yuan Yue (CHN)

Peyton Stearns (USA) – Laura Siegemund (GER)

Olga Danilović (SRB) – Zhang Shuai (CHN)

Yanina Wickmayer (BEL) – Renata Zarazúa (MEX)

Diane Parry (FRA) – Petra Martić (CRO)

Beatriz Haddad Maia (BRA) [21] – Rebecca Šramková (SVK)

Anastasia Pavlyuchenkova – Ajla Tomljanović (AUS)

Viktoriya Tomova (BUL) – Ons Jabeur (TUN)

Bernarda Pera (USA) – Linda Nosková (CZE) [30]

Kimberly Birrell (AUS) – Donna Vekić (CRO) [22]

Yulia Putintseva (KAZ) – Amanda Anisimova (USA) [13]

Diana Shnaider (RUS) [12] – Moyuka Uchijima (JPN)

Elise Mertens (BEL) [24] – Linda Fruhvirtová (CZE)

Harriet Dart (GBR) – Dalma Gálfi (HUN)

Ashlyn Krueger (USA) [31] – Mika Stojsavljević (GBR)

