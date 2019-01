Na priljubljenem bolgarskem smučišču prepovedali plastiko

V gostinskih lokalih v Banskem, priljubljenem smučarskem središču v Bolgariji, so prepovedali vso plastično embalažo in druge plastične pripomočke. "Plastiko smo prepovedali v vseh kavarnah, restavracijah in barih," so sporočili iz podjetja Ulen, ki upravlja smučišče.

Za ta ukrep so se odločili, potem ko so v poletni sezoni opazili, kako onesnaženo je celotno območje s plastenkami, je za AP pojasnil Ivan Obrejkov, predstavnik podjetja Ulen. Z začetkom zimske sezone so zato vse plastenke zamenjali s steklenicami, plastične krožnike, skodelice in pribor pa s keramiko in kartonom.

"Za nas to pomeni več stroškov, ker potrebujemo več prostora za shranjevanje in več osebja," je dejal Obrejkov, ob tem pa poudaril, da se cene hrane in pijače kljub temu ne bodo dvignile.

Foto: Getty Images

"Obiskovalce, ki plastiko, denimo plastenke z vodo, prinesejo s seboj, pa opominjamo, naj jih odvržejo v za to namenjene smetnjake, da jih lahko recikliramo," je še pojasnil Obrejkov.

Ukrep podpirajo tako obiskovalci kot domačini. "Manj odpadkov ko proizvedeš, bolje je za okolje," je za AP dejal slovaški turist, "in mislim, da so se tukaj dobro organizirali, zato v nobenem lokalu ni težav."

"Mislim, da je to odlična iniciativa," pa je za AP dejala prebivalka Banskega, "upam, da se bo kaj podobnega zgodilo tudi v samem mestu, ne le na smučišču." Ob tem pa je okrcala obiskovalce: "Opazila sem, da čeprav so v lokalih plastiko nadomestili s steklom, ljudje svojih smeti ne odvržejo v za to namenjene smetnjake, ampak jih puščajo povsod."

Preberite še: