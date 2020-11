Na letališču začeli s hitrimi testi. Bodo s tem spet spodbudili potovanja? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nemškem letalskem prevozniku Lufthansa so kupili 250 tisoč hitrih testov za novi koronavirus za testiranje potnikov, s čimer želijo spodbuditi potovanja.

Vse potnike bodo brezplačno testirali s hitrimi antigenskimi testi, ki rezultat pokažejo znotraj ene ure. Tisti, ki testa ne bodo želeli opraviti na letališču, bodo lahko predložili potrdilo o negativnem testu, ki pa ne bo smelo biti starejše od 48 ur, poroča STA.

Foto: Reuters

S tem želijo v nemškem prevozniku spodbuditi potovanja, ki so ob izbruhu pandemije pandemije covid-19 skoraj popolnoma zastala. Prvič so hitre antigenske teste uporabili prejšnji teden na letu med Münchnom in Hamburgom.

Foto: Reuters

Kot so pojasnili, so v prvi fazi kupili 250 tisoč testov, če se ukrep izkaže za uspešnega, pa se nadejajo, da bodo z njihovo pomočjo spodbudili tudi potovanja v tujino.

Foto: Reuters

Hitre teste sicer že uporablja prevoznik Austrian, ki je del Lufthansine skupine, in sicer na letih med Berlinom in Dunajem.

