Milenijci so postavili nov trend: mikro-čitnice #video

Micro-cations ali po slovensko mikro-čitnice so najnovejši trend med milenijci (rojeni okvirno med letoma 1980 in 1995), poroča Business Insider, ki raje kot daljše počitnice izbirajo krajše. Krajši oddih naj bi bil primernejši za njihov na delo osredotočeni življenjski slog, poleg tega pa krajše počitnice (finančno) omogočajo obisk več krajev kot nekaj daljših.

Milenijci ali pripadniki generacije Y bolj cenijo izkušnje kot materialne stvari. Avtomobile, stanovanja in oblačila raje najemajo, več denarja pa zapravijo za koncerte, potovanja, zabave, festivale in tako naprej.

Foto: Getty Images

Mikro-čitnice priljubljene iz dveh razlogov

Medtem ko svoj denar radi zapravljajo za potovanja, pa so tudi na tem področju postali svojevrstni "trendsetterji", ki namesto dolgih potovanj zdaj raje izbirajo krajše oddihe, ki niso daljši od štirih dni.

Za ta trend se odloča vse več milenijcev - lani so skoraj tri četrtine milenijcev odšle na vsaj ene mikro-čitnice, približno ena četrtina pa na tri.

En razlog za to je, da je delo velik del njihovega življenja in se nočejo za predolgo ločiti od njega. Ne smemo pozabiti, da imajo milenijci drugačen odnos do svojega dela in kariere, saj jih ta pogosto bogati in izpopolnjuje.

Drugi razlog za mikro-čitnice je možnost pogostejših oddihov in spoznavanja več mest in krajev, kar posledično prinaša več izkušenj, nekaj, kar milenijci najbolj cenijo.

Foto: Getty Images

Generacija Z ne zaostaja

Business Insider še poroča, da njihovemu zgledu sledi tudi generacija Z (rojeni med letoma 1995 in 2010), ki se počitnic loteva na podoben način, le da na potovanjih in oddihih zapravi precej več kot milenijci.

Postmilenijci se od milenijcev razlikujejo tudi v tem, da jim usklajevanje službe z zasebnim življenjem ne gre najbolje, zato se počutijo bolj krive, če si vzamejo daljši oddih, je pokazala raziskava.

So pa tako kot milenijci vedno bolj okoljsko ozaveščeni in se, če se le da, raje odločajo za najem kot nakup.

Najraje potujejo v kraje, ki so videti dobro na Instagramu

Sicer pa sta si generacija Z in Y podobni še v tem, da si za počitnice radi izbirata kraje, za katere že vnaprej vesta, da bodo na fotografiji videti odlično.

Tako je namreč pokazala raziskava britanske spletne strani Travolution.com, ki je ugotovila, da si več kot 40 odstotkov ljudi pod 33 let destinacije izbira na podlagi tega, kako bi bila videti na Instagramu.

Pri tem pa ne gre več zgolj za to, da bi navdušili le svoje sledilce, temveč za celotno skupnost, saj je Instagram postal platforma, kjer vse več ljudi dobiva ideje za svoje naslednje potovanje. Raziskava je pokazala, da kar 70 odstotkov uporabnikov tega omrežja uporablja Instagram prav za navdih za izlete, avanture, potovanja, počitnice, česar se vedno bolj zavedajo tudi hotelski ponudniki - svoje prostore so začeli urejati tako, da so "instagramabilni", saj hočejo s tem doseči, da se gostje na omrežju ne hvalijo le z lokacijo, temveč tudi s hotelom in svojo sobo.

Nekateri gredo še korak dlje in gostom ponujajo celo najem "Instagram butlerja", ki jim lahko pomaga narediti najlepše fotografije na oddihu.

Preberite tudi: