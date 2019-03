Medeno razvajanje, ki vam bo na obraz narisalo velik nasmeh

V Termah Banovci so za vas pripravili prav poseben paket Medeno razvajanje, ki med drugim vključuje brezplačen obisk Čebelarstva Tigeli z najstarejšim tovrstnim čebelnjakom na svetu, medeno sproščanje v obliki pilinga in masažo hrbta z medom, širok program aktivnosti za otroke in odrasle ter neomejeno kopanje v bazenih s termalno vodo.

Ob blagodejnem banovskem vrelcu, prleških savnah, pravljičnih bitjih in pisanem programu otroškega kluba sredi rajske Prlekije vam ponujajo trenutke, med katerimi boste pozabili na tehnološke čudeže današnjega časa in se vam bo na obraz narisal velik nasmeh.

Prepustite se valovom Panonskega morja!

Banovski termalni vrelec je dediščina nekdanjega Panonskega morja. Nekateri pravijo, da so Panonsko morje ustvarile solze vodne vile, katere odsev lahko ob večerih, ko na nebu zasveti polna luna, opazite v banovski termalni vodi. Termomineralna voda banovskih vrelcev prihaja iz globine 1.700 metrov in je bogata s fluoridom, zato je koristna pri blaženju revmatskih obolenj ter po poškodbah in operacijah na kosteh, sklepih in mišicah.

Njene učinkovine so blage in nežne, kopalce prijetno sprošča in jim podarja osvežitev. Raznoliki bazeni so primerni za vse člane družine, ob njih pa se vedno kaj dogaja. Za goste hotela je organiziran pester dnevni program, ki bo k igri pritegnil prav vse.

V Termah Banovci bodo svoj kotiček našli tudi nudistični kopalci. Posebej za njih sta, ločeno od preostalega kopališča, na voljo termalni bazen in Kneippov osvežitveni bazen.

Wellness v Termah Banovci – sproščujoča moč domišljije

Kjer je nekoč valovalo Panonsko morje, danes brbotajo vrelci in veter pripoveduje pravljice. Program wellness v Termah Banovci je resnično raznolik.

Izbirate lahko med tematskimi savna programi – savna programi ob luninih menah, s sladkim razvajanjem, čokolado, medom, cimetom in drugimi aromami vključujejo tudi pilinge, različne kreme in strokovno vodenje savna mojstra.

Savne v prleškem slogu

Savne v prleškem slogu – savne z lokalnimi imeni vas vabijo v leseno-kamnit ambient, kjer se lahko sproščate tudi ob zvokih gongov. Savne v prleškem slogu in savna programi vas bodo popeljali v pravljični svet sprostitve.

Savnanje ob polni luni

Program savnanja s prleškim medom

Romantične kopeli, ki ponovno zanetijo iskrice

Vonj po domači kuhinji

Kulinarika v Termah Banovci se ravna po receptih babic, pozornost pa namenjajo predstavitvi jedi in strežbi. Predstavili vam bodo lokalne jedi skozi pokušine, kulinarične tečaje in obiske lokalnih ponudnikov.

Prlekija je znana po ormoškem vinorodnem okolišu, a enako kakovostne so značilne prleške jedi. V Termah Banovci jih lahko ne samo poskusite, ampak se tudi poučite o njihovem izvoru, lokalnih anekdotah, povezanih z njimi, ter se jih seveda naučite pripraviti.

V okviru dnevnega programa za goste redno organizirajo oglede ponudnikov lokalnih sestavin in tečaje priprave prleških jedi. V hotelski restavraciji posebno pozornost namenjajo predstavitvi jedi – primerno okrašena in postrežena jed je še toliko bolj okusna.

Pravljična Prlekija vam kliče: "Dober dan!"

Prlekija je tako oddaljena od urbanih središč, da ji rečejo kar "daleč stran od ponorelega sveta". Velja za rajsko deželo za sprehode in kolesarjenje, pa tudi za odkrivanje reke Mure ali za obisk čebelarja, lončarja ali mlinarja.

Bližnje Ljutomersko-Ormoške gorice slovijo po vrhunskih vinih, odlična lokalna kulinarika je "za prste oblizniti". Prlekija ponuja številne neraziskane kotičke, ki jih je najlepše odkrivati s kolesom ali peš. Ljubitelji športnih aktivnosti bodo navdušeni nad spustom s kanujem po Muri, jezdenjem in kasaškimi dirkami ter preletom z motornim zmajem. Zmaje pa lahko opazite tudi, če verjamete kateri od lokalnih legend.