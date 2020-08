Med najboljšimi vodnimi parki tudi eden povsem blizu Slovenije

Vodni parki z bazeni, tobogani in drugimi vodnimi atrakcijami iz leta v leto postajajo vse bolj adrenalinski in spektakularni. Kateri so najboljši? Gotovo ima vsakdo svojega favorita, tudi uporabniki TripAdvisorja, po ocenah katerih so na tej popotniški platformi tudi letos sestavili in objavili lestvico najboljših vodnih parkov.

Prvo mesto je že tradicionalno osvojil Siam Park na kanarskem otoku Tenerife, za Slovence najbolj znano ime na lestvici pa je verjetno Aquapark Istralandia. Vodni park pri Brtonigli v hrvaški Istri se je uvrstil na tretje mesto med najboljšimi v Evropi oziroma na peto mesto med najboljšimi vodnimi parki na svetu.

5 najboljših vodnih parkov na svetu:

Siam Park, Tenerife, Španija Waterbom Bali, Indonezija Atlantis Aquaventure, Dubaj Aqua Dome, Irska Aquapark Istralandia, Hrvaška

Veliko jih je zaradi koronavirusa še vedno zaprtih

Letošnje leto je sicer za vodne parke precej težavno, mnogi med najbolje uvrščenimi na TripAdvisorjevi lestvici so namreč zaradi izbruha koronavirusa še vedno zaprti. Zaprt je denimo Siam Park, ki so ga uporabniki TripAdvisorja izbrali za najboljšega na svetu, prav tako je zaprt drugouvrščeni Waterbom na Baliju. Vse do prihodnjega leta bo med drugim ostal zaprt tudi irski Aqua Dome, četrti najboljši vodni park na svetu oziroma drugi najboljši v Evropi.

