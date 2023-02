Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maribor je na tekmovanju organizacije European Best Destinations za najboljšo evropsko destinacijo letošnjega leta osvojil tretje mesto, prejel pa je tudi naziv najboljše evropske kulinarične destinacije. Naziv najboljše evropske destinacije je prejela Varšava, na drugem mestu ji sledijo Atene, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor.

Po 21 dneh glasovanja za 21 evropskih destinacij je štajerska prestolnica z več kot 68.600 zbranimi glasovi prehitela mesta, kot so Dunaj, London, Koebenhavn in Praga, med kulinaričnimi destinacijami pa Rim, Porto in Pariz, so izpostavili v zavodu.

Na vrhu seznama najboljših evropskih destinacij za leto 2023 se je znašla Varšava, ki velja za eno izmed najvarnejših evropskih mest. Takoj za Poljsko prestolnico sledijo grške Atene, ki popotnike privabljajo zaradi svoje zgodovine in umetnosti.

Tretje mesto na letošnji lestvici pripada Mariboru, ki je med popotniki priljubljen zaradi bogate zgodovinske in kulturne dediščine. Poleg tega ponuja neskončno možnosti za aktivno in zabavno preživljanje prostega časa skozi celo leto, saj mesto gosti številne kulturne in športne dogodke.

Na spletnih straneh European Best Destinations je bilo skupno oddanih 686.000 glasov iz 178 držav. 48 odstotkov glasov je prispelo iz Evrope, 52 odstotkov pa z drugih celin. Za Maribor so v največji meri glasovali v Združenem kraljestvu (28 odstotkov glasov), ZDA (13 odstotkov), Nemčiji (11 odstotkov), Avstriji (devet odstotkov), Franciji (šest odstotkov) in Italiji (5,4 odstotka).

Arsenovič: Znova smo dokazali, da se lahko kosamo s prestolnicami

Kot je ob razglasitvi rezultatov poudaril mariborski župan Saša Arsenovič, je uspeh posledica razvoja celotne regije in povezanosti vseh ključnih partnerjev. "Znova smo pokazali, da se lahko kosamo s prestolnicami," je dodal.

Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc pa je poudaril, da so z uvrstitvijo med tri najboljše evropske destinacije letošnjega leta dosegli glavni cilj, to je širši evropski in svetovni javnosti predstaviti Maribor kot odlično turistično destinacijo. Turistične ponudnike je pozval, naj naziv čim bolje izkoristijo.

Lani je naziv najboljše destinacije v Evropi osvojila Ljubljana, kar je mestu po navedbah Turizma Ljubljana prineslo izjemno promocijo v vrednosti več kot deset milijonov evrov. Novica o razglasitvi je po njihovih navedbah dosegla več kot 420 milijonov ljudi, ocenjena vrednost takšne promocije pa je več kot deset milijonov evrov in ima dolgoročne učinke.

Na seznamu 20 najbolj priljubljenih evropskih destinacij so se med drugim znašli še Dunaj, London in Praga. Celoten seznam destinacij, za katere vam zagotovo ne bo žal, če jih boste obiskali, si lahko ogledate tukaj.