Kam na počitnice v letu 2023? Guardian predlaga Kranj.

"Slovenija je ponosna na svoje zelene atribute, ki so še bolj poudarjeni, odkar je Kranj, tretje največje mesto v državi, postal evropska destinacija odličnosti 2023 na področju trajnostnega turizma," so v Guardianu zapisali ob odločitvi, da Kranj uvrstijo v izbor 23 destinacij, ki jih je po njihovem mnenju treba obiskati v letošnjem letu.

"Leži ob slovenskih Alpah, na pol poti med Ljubljano in Blejskim jezerom, skozi srce mesta pa v 30 metrov globokem kanjonu teče reka Kokra," so zapisali in dodali, da so poti ob izlivu Kokre v Savo sijajna izbira za sprehod, "nad cerkvenimi zvoniki in opečnatimi strehami kranjskih zgradb se pnejo vrhovi Triglava, Grintovca in Stola, še lepši razgled pa ponudi vzpon na Šmarjetno goro."

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Katera potovanja Guardian še priporoča za letošnje leto? Med drugim predlaga potovanje z vlakom po obali Ligurije, grški otok Spetses, kjer so snemali Netflixovo uspešnico Glass Onion, pa jezera pri kraju Imotski v dalmatinskem zaledju, dansko prestolnico København, ki je letos Unescova prestolnica arhitekture, in Malago v Španiji, kjer se je rodil Pablo Picasso, letos namreč mineva 50 let od njegove smrti.

