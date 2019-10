Štiri prijateljice in mamice (Tina Djinovski, Cica Gajić Grabovac, Iva Jarm in Urša Marinko - od leve proti desni), ki so v istem času preživljate svoj prvi porodniški dopust, so leta 2015 ustvarile blog, danes uspešen portal Kam z mulcem. Pred dnevi so ga nadgradile s priročnikom Kam z mulcem po Sloveniji, ki je v nakladi 3000 izvodov izšel pri Mladinski knjigi.

Štiri prijateljice in mamice (Tina Djinovski, Cica Gajić Grabovac, Iva Jarm in Urša Marinko - od leve proti desni), ki so v istem času preživljate svoj prvi porodniški dopust, so leta 2015 ustvarile blog, danes uspešen portal Kam z mulcem. Pred dnevi so ga nadgradile s priročnikom Kam z mulcem po Sloveniji, ki je v nakladi 3000 izvodov izšel pri Mladinski knjigi.

Kdo so mamice v ozadju spletne uspešnice Kam z mulcem?

Blog Kam z mulcem snujejo štiri mamice Iva Jarm, Tina Djinovski, Urša Marinko in Cica Gajić Grabovac. Tesne prijateljske vezi so že pred leti začele plesti na gimnaziji Vič, izdatno pa so jih poglobile med porodniškim dopustom, ki so ga preživljale v istem obdobju. Takrat se je tudi rodila ideja o popotniško-izletniškem blogu, zdaj že pravem portalu, kamor bi shranjevale ideje za izlet, doživetja ter potovanja, hkrati z njimi pa tudi spomine na družinska doživetja.

Z izletniškimi idejami želijo izpostaviti pomen gibanja v naravi in opozoriti na dejstvo, da mamice kljub novemu članu družine, ki se mu je treba najbolj prilagajati, še vedno lahko potujejo in raziskujejo, prav na izletih in potovanjih pa družine najbolj kakovostno družno preživljajo svoj čas. "Aktivno preživljanje časa z družino je po našem mnenju najdonosnejša naložba za življenje," so zapisale v priročniku Kam z mulcem po Sloveniji.

O razvoju bloga Kam z mulcem in priročniku Kam z mulcem po Sloveniji, v katerih je zbranih in opisanih 62 izletniških in doživljajskih idej, smo se pogovarjali s soustanoviteljico bloga Ivo Jarm.

"Nemogoče se je izogniti, da se ustvarjanje portala Kam z mulcem zareže v prosti čas, a še vedno temelji na ljubiteljski osnovi," zagotavlja soustanoviteljica portala Iva Jarm. "Še vedno smo vse, ki ga ustvarjamo, zaposlene, vsebino pa ustvarjamo predvsem v večernih urah, potem ko so vse preostale obveznosti odkljukane s seznama. Za objave na družbenih omrežjih skrbimo sproti, tudi na izletih in potovanjih." Foto: Bojan Puhek

Na intervju ste prišli v družbi sina. Tudi zato, kot ste rekli, da bo videl, kaj mami pravzaprav počne. Predstavljam si, da snovanje portala, kot je Kam z mulcem, zahteva ogromno časa. Verjetno se težko izognete temu, da se delo za blog zareže v vaš prosti čas. Kdaj je portal iz ljubezni prerasel v obveznost?

Seveda, temu se je nemogoče izogniti, a ustvarjanje portala Kam z mulcem še vedno temelji na ljubiteljski osnovi. Še vedno smo vse, ki ga ustvarjamo, zaposlene, no, jaz sem trenutno še na porodniškem dopustu, vsebino pa ustvarjamo predvsem v večernih urah, potem ko so vse preostale obveznosti odkljukane s seznama. Za objave na družbenih omrežjih skrbimo sproti, tudi na izletih in potovanjih.

Vse skupaj se je začelo leta 2014, ko so bili moj sin in otroci prijateljic, s katerimi skupaj ustvarjamo stran Kam z mulcem, stari približno leto dni.

Spomnim se, da smo se pogosto srečevale pred (takratno) ljubljansko Čolnarno v parku Tivoli in si izmenjevale ideje za izlete. Pogovarjale smo se o tem, kam bi se lahko odpravili, da bi si lahko ogledali kakšno zanimivost, hkrati pa bi našli še kotiček, kjer bi se otroci lahko igrali, me pa bi v miru spile kakšno kavo.

Ugotavljale smo, da je idej na spletu precej, a so dokaj razdrobljene in skope, in dobile idejo, da bi takšno stran oz. blog, kjer bi bile vse informacije zbrane na enem mestu, zasnovale same.

Od ideje do same izvedbe je minilo približno pol leta, stran, ki je na neki način tudi shranjevanje naših spominov na potovanja in doživetja, pa je luč sveta ugledala januarja 2015.

Foto: Bojan Puhek

Kaj je prednost tega, da ste v ekipi štiri, in kaj slabost, če sploh?

Prednost naše ekipe je vsekakor ta, da smo lahko dokaj hitro ustvarile kar precej vsebine, pozitivno pa je tudi to, da smo si določene obveznosti lahko razdelile. Tako je na primer vsaka en mesec odgovorna za objave na družbenih omrežjih, prav tako si delo razdelimo po projektih.

Slabosti pa pravzaprav ne vidimo, saj smo prijateljice, ki si tudi vse lahko odkrito povemo – tako kritiko kot pohvalo. In razumemo, da gre vsaka čez določena življenjska obdobja in včasih potrebuje tudi dan, teden ali mesec brez obveznosti. To nas dela le še močnejše pri naših projektih in ciljih za prihodnost.

Verjetno se vam s svojimi zapisi oglašajo tudi preostale mamice. Lahko tudi drugi prispevajo svoje zapise?

Da. Vse več mamic nam piše, stopa v stik z nami, z nami želijo deliti svoje zgodbe s potovanj in izletov, tako da tudi s pomočjo naše skupnosti stran raste in se razvija.

Seveda jih prosimo, da so zapisi strukturirani tako, kot so vsi zapisi na naši strani, in seveda da so verodostojni.

Foto: Bojan Puhek

Kako dobičkonosna je stran? Predvidevam, da v obliki trženja oglasnega prostora na strani.

Da, največji kos pogače dobimo z oglasnim prostorom, občasno pa tudi skozi vsebine, v katerih predstavimo neki produkt. Promoviramo izključno tiste produkte in tista sodelovanja, v katera verjamemo. Nikoli se ne odločimo za sodelovanje zgolj zaradi kakšnega evra, ki bi prišel. Želimo, da naša stran ohranja kredibilnost na vseh ravneh – tudi oglaševanja.

Za kakšen zaslužek gre? Zasledila sem, da približno toliko, da si vsaka lahko privošči eno povprečno družinsko potovanje na leto.

Za zdaj je zaslužek res v višini tega, da imamo nekatera potovanja povrnjena. Čas in trud, vložen v zadnjih petih letih, pa verjetno nikoli ne bosta.

Ravno zato pravim, da je portal še vedno naša strast in naš tretji otrok, ki ga imamo rade ne glede na dobrobit, ki jo prinaša. Imamo pa cilj in strategijo, da bi portal v bližnji prihodnosti prerasel tudi v kaj več.

Naslednji korak vašega ustvarjanja je knjiga z naslovom Kam z mulcem po Sloveniji, ki je pred dnevi izšla pri založbi Mladinska knjiga. Kdo je za sodelovanje nagovoril koga?

Pobudo je dala založbe, pred več kot letom dni je v stik z nami stopila urednica Aleksandra Kozarov. Njeno povabilo razumemo kot veliko pohvalo našemu delu.

Glede na množico vsebin na vaši strani je bil verjetno izbor 62 izletov, ki so našli svoje mesto v knjigi, še posebej zahtevno delo. Kako ste se ga lotili, kakšen okvir ste postavili, na kaj ste se osredotočili?

Predvsem na tisto, kar naši bralci od nas pričakujejo in kar imajo najraje. To je ideja za izlet, ki vsebuje lahek pohod (od pol ure do ure in pol hoje) do točke, kjer nas čaka ali gostišče z dobro hrano ali igrala, morda jezero, reka, morje ali mini ZOO, skratka nekaj, kjer ima družina marsikaj početi.

Osredotočile smo se na izlete, ki so bili na naši spletni strani najbolj brani, raznoliki glede na doživetja in ki so kar najbolje geografsko raznoliko razporejeni.

Vsak izlet je označen z glavnimi poudarki, s pomočjo katerih bralec hitro izve, ali je izlet primeren za njihovo družino – ali je primeren za otroške vozičke, ali je treba s seboj vzeti nosilko za otroka, ali je do neke točke vredno oditi tudi v dežju, torej da ima neki muzej oz. prostor, kjer se da nekaj početi tudi pod streho, ali gre za adrenalinsko doživetje in podobno.

Vseh 62 izletov je opremljenih z GPS-sledjo, z razlogi, zakaj ravno tja na izlet, in bližnjimi zanimivostmi.

Z urednico smo uskladile enotno strukturo, izlete pa smo izbrale same. Nekateri so zelo znani, drugi povsem neznani, vsem pa je skupno to, da ponujajo ogromno doživetij in da smo jih me (ali naši gostujoči pisci) že obiskale, kar pomeni, da lahko o njih pišemo iz prve roke.

Priročnik je opremljen tudi s preglednico, iz katere bodo starši kar najhitreje razbrali, kaj je za njihovo družino najprimernejše, ter zemljevidom, kjer hitro geografsko najdete izlete.

Med pripravo knjige in predvsem zdaj ob izdaji prve smo ugotovile, da imamo dovolj snovi že za naslednjo.

Foto: Bojan Puhek

Stran ste zasnovale v začetku leta 2015. Kdaj ste opazile, da se je stran prijela, kot rečemo, kdaj so jo mamice in očetje vzeli za svojo?

Takoj. Že prvi dan smo na Facebooku dobile tisoč sledilcev, številka pa je iz dneva v dan samo še naraščala.

Se spomnite prve objave?

Seveda. Prva objava je bila predstavitev naše ekipe, potem pa so sledili prvi zapisi naših potovanj: Egipt, Mavricij in nasveti za na pot z letalom.

Bližajo se krompirjeve počitnice. Vaš nasvet za izlet ali krajše potovanje?

Lahko se na primer podate na podaljšan konec tedna v Italijo (Toskana, Cinque Terre) ali Avstrijo (Salzburg ali Dunaj), če imate na voljo več časa, priporočamo potovanje po Siciliji, pokrajini Algarve na Portugalskem ali Španiji (pokrajina Andaluzija ali pa severneje - Valencia in Barcelona).

Še več nasvetov za krompirjeve počitnice najdete na povezavi Kamzmulcem.si.

