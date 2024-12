Majorka – odlična ideja za prvomajske in poletne počitnice

Kaj dobite, če združite tipičen španski temperament in ležerno otoško življenje? Odlično počitniško doživetje na Majorki, ki si ga zagotovite pri Počitnice.si v izjemni first minute ponudbi, ki je veljavna do 31. 12. 2024

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

V hladnih zimskih dneh, ko včasih zaradi nizke oblačnosti in goste megle tudi po več tednov ne vidimo sonca, verjetno vsi zavidamo krajem, ki jih sončni žarki božajo vsaj tristo dni na leto. Če k temu prištejemo še 550 kilometrov obale s prečudovitimi peščenimi plažami in zasanjanimi zalivčki ter kopico naravnih znamenitosti, smo precej natančno opisali svet na Majorki, največjem od štirih Balearskih otokov, ki je z razlogom ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij Španije.

Počitnice na Majorki so lahko popolno praznično darilo

Če še nimate načrtov za prvomajski in poletni dopust prihodnje leto, so počitnice na Majorki lahko odlično darilo za vas in vaše najbližje, s katerim boste vse pustili odprtih ust. Kot prvo, takega darila zagotovo ne bo pričakoval nihče, prav tako pa se z vami zelo verjetno nihče ne bo mogel kosati v izvirnosti in uporabnosti darila.

Pri tem naj vas ne skrbi cena takega darila. Pri Počitnice.si lahko namreč do 31. 12. izkoristite izjemne first minute popuste za zgodnje rezervacije prvomajskih in poletnih počitnic na Majorki in prihranite tudi do 30 odstotkov . Prav tako imate možnost, da ob rezervaciji dopusta poravnate le 40 odstotkov kupnine , preostali del pa plačate na obroke, do 21 dni pred načrtovanim začetkom počitnic.

Na voljo vam je obročno odplačevanje s plačilnimi karticami NLB Mastercard, Visa in Karanta na od 12 do 24 obrokov ter s plačilno kartico Diners Erste Card na od šest do 12 obrokov – brez dodatne dokumentacije in brez obresti. Z Leanpay pa lahko plačilo počitnic razdelite na obroke zgolj z mobilnim telefonom in osebnim dokumentom. Več informacij o obročnem odplačevanju najdete TUKAJ.

Foto: Počitnice.si

Majorka – španski biser, ki navduši še tako zahtevne počitnikarje in popotnike

Mallorca ali po slovensko Majorka velja za enega najlepših biserov Sredozemlja. Obalni del otoka sestavljajo dih jemajoče peščene plaže, ki jih romantični zalivi ščitijo pred vetrom, valovi in mrazom. Notranjost Majorke pa je razgibana in zelena, polna vinogradov ter nasadov citrusov. Vzdolž severozahodnega dela otoka stoji Sierra de Tramuntana, gorski masiv, zaradi katerega je okoliško območje znano po spektakularni pokrajini, strmih pečinah, terasastih poljih in čudovitih gorskih vasicah.

Vsekakor so to prizori, ki jemljejo dih vse leto, a kot v večini Sredozemlja tudi tu glavna turistična sezona traja od zgodnje pomladi do pozne jeseni, še posebej privlačna pa je Majorka v času prvomajskih počitnic ter v poletnih mesecih od junija do konca septembra. Če torej še nimate ideje, kje boste preživeli prvi maj in kam se boste odpravili na letni dopust, imate zdaj odlično priložnost, da si rezervirate počitnice na Majorki tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Pri Počitnice.si imajo do 31. 12. posebne first minute popuste na zgodnje prijave prvomajskih in poletnih počitniških paketov 2025, zato nikar ne odlašajte: poiščite pravi počitniški paket na Majorki zase s pomočjo priročnega iskalnika ali pošljite povpraševanje z željami glede termina počitnic ter pričakovane namestitve na info@pocitnice.si in že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci pripravili individualen nabor najboljših ponudb glede na vaše kriterije. Za več informacij o ekskluzivnih first minute počitniških paketih za 2025 so vam pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, prav tako se lahko od ponedeljka do sobote tudi osebno oglasite v katerih od njihovih fizičnih poslovalnic, ki jih imajo v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik, Šiška in Supernova Kranj Primskovo.

Počitnice na Majorki – popolna počitniška destinacija za vse generacije in okuse

Čeprav je Majorka velika le 3.640 kvadratnih kilometrov, ponuja kopico izjemnih izhodišč za popolne počitnice vseh generacij in interesnih skupin. Priljubljeni zalivčki s peščenimi plažami so kot nalašč za družinske vragolije ob in v morju, odročnejši in težje dostopni predeli zagotavljajo popolno intimo parom ter ljubiteljem miru, območja z množico barov in diskotek pa so kot nalašč za vse, ki si na počitnicah želijo zabave.

Z najlepšimi plažami v svetovnem merilu se lahko pohvalita letovišči Playa de Muro in Ca'n Picafort, ki je odlično izhodišče tako za romantične sprehode po promenadi ob obali kot za kopico vodnih športov. Oba kraja ležita na vzhodni strani otoka, kjer se nahajata tudi med družinami še posebej priljubljeni letovišči Sa Coma in Calla Millor, ki sta obdani z borovimi gozdički in nudita popolno senco za majhne otroke. Na jugu družine očara Palma Nova s čudovitimi belopeščenimi plažami.

Foto: Počitnice.si

Še več čudovitih biserov največjega Balearskega otoka najdete v blogu Najlepše plaže na Mallorci

Za vse, ki si želijo miru, bodo kot nalašč počitnice v umirjenem ribiškem mestecu Cala Bona, ki je kot nalašč za ljubitelje dobre hrane in sproščenega uživanja na plaži. Mirne kotičke ponujata tudi letovišči Calo d'Or na jugu otoka in Portals Nous s slikovitim pristaniščem, klasične morske počitnice z obilo peska in vodnih dogodivščin pa zagotavlja Playa de Palma.

Ljubitelji zabave boste na svoj račun prišli v letovišču El Arenal, kjer so plaže namenjene neskončnim zabavam, območje pa je gosto posejano z diskotekami in nočnimi klubi. Aktivni pustolovci pa morate vsekakor obiskati zgodovinsko letovišče Pollensa na skrajnem severu otoka, ki ponuja čudovite razglede tako na vrhove Tramuntane kot neskončno modrino Sredozemskega morja.

Zagreba , Celovca , Trevisa pri Benetkah, Graza ali Dunaja , njihovo počitniško ponudbo pa dopolnjuje bogat nabor preverjenih hotelov in apartmajev vrhunske kakovosti. Oboje so združili v do 31. 12. v ekskluzivni first minute ponudbi lahko zagotovite tudi do 30 odstotkov ugodneje . Preverite posebno ponudbo 01/280 30 00! Na Majorko lahko s Počitnice.si ugodno poletite izpri Benetkah,ali, njihovo počitniško ponudbo pa dopolnjuje bogat nabor preverjenih hotelov in apartmajev vrhunske kakovosti. Oboje so združili v izjemne počitniške pakete na Majorki , ki si jihv ekskluzivni first minute ponudbi lahko zagotovite tudi. Preverite posebno ponudbo TUKAJ , pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Na Majorki ni prostora za dolgčas

Če vas slučajno skrbi, da počitnice na Majorki pomenijo zgolj teden ali dva poležavanja na plaži, naj vas pomirimo: uživanje na soncu in ob zvokih morskih valov lahko s plaže kadarkoli prenesete na ladjico ali katamaran ter se podate na odprto morje in počakate na čaroben sončni zahod, ali pa se odpravite na organiziran izlet s čolnom, ki ima stekleno dno, in si ogledate podvodni svet.

Seveda ta čudovit otok nima le prekrasnih plaž in zalivov, temveč se ponaša tudi z bogastvom obalnih jam, ki jih lahko obiščete s katamaranom ali peš. Najbolj znane in tudi ene največjih v Evropi so jame Drach na vzhodni obali otoka, ki se lahko pohvalijo s čudovitimi kapniki, še daljše pa so jame Hams, ki so zaradi nekoliko enostavnejšega dostopa in poti primerne tudi za otroke.

Preverite deset top aktivnosti in izletov, ki so vam na voljo na Majorki!

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Kakšen dan na Majorki se vsekakor splača preživeti v prestolnici Palma de Mallorca, kjer si velja ogledati osrednjo katedralo in si privoščiti kulinarično razvajanje ob kozarcu dobrega lokalnega vina. Nato lahko skočite na kultni vlak, ki vas odpelje v bogastvo razgledov do mesta Porto de Soller, skritega v idilični dolini. Proti zahodu se splača zapeljati do zgodovinske vasice Vallermossa med vršaci gorske verige Tramuntana, kjer vas bodo osupnila pročelja fasad z lonci različnih cvetlic in začimb, na vsakem vogalu pa prodajajo tipične darove Majorke: izdelki iz gline, lesa oljk, školjk, pa tudi biseri, saj je Majorka znana po izdelavi biserov, ki jih izvažajo na različne konce sveta.

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.