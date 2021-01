Pri založniku Lonely Planet so življenje v Ljubljani opisali kot "izredno čisto in vse bolj zeleno", poroča STA. Navedli so več kot 10 hektarjev površin, ki so v središču mesta namenjene pešcem, čiščenje ulic z deževnico in reciklirano vodo, sodobni sistem ravnanja z odpadki ter prizadevanja za mesto brez odpadkov.

"To bo za goste po pandemiji najbolj pomembno"

Uvrstitev na lestvico so pozdravili v Turizmu Ljubljana. "Poleg iznajdbe cepiva upanje za okrevanje turističnega sektorja prinašajo tudi objave v priznanih tujih medijih, še posebej če nagrajujejo tisto, kar bo za goste po pandemiji najbolj pomembno – skrb za okolje, čistočo in občutek varnosti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Na seznamu najbolj trajnostnih mest na svetu so še København, Portland, Singapur, Lizbona, Bangalore, Vancouver in San Francisco.

V zadnjem obdobju Ljubljano hvalijo na več koncih

V preteklih treh mesecih so trajnostne dosežke Ljubljane navedli že v revijah Monocle in Conde Nast Traveller, na straneh organizacij European Best Destinations in Global TOP 100 Sustainable Destinations ter v oglasu Amazona, so še poudarili v Turizmu Ljubljana.

Globalna pandemija bolezni covid-19 je močno prizadela turizem, zlasti mestnega. Okrevanje bo predvidoma dolgotrajno, trajalo bi lahko do pet let, ob tem poudarja STA.

