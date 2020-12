Letošnje leto lahko kar pozabijo, mnogi tudi prihodnje

Letošnje leto je močno zaznamovala epidemije novega koronavirusa, ki je že in še bo pustila praske na mnogih področjih. Močan udarec so občutili tudi številni zaposlenih v turizmu, saj je bilo po rekordnih zadnjih letih turistov letos le za vzorec. Turistični vodniki padec prometa ocenjujejo na 60 do 90 odstotkov. Kje priložnosti vidi Mateja Kregar Gliha, turistična vodička in zastopnica društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije?

Leto 2020 se počasi izteka, mnogi pa ga ne bodo hranili v lepem spominu. Še pred njegovim koncem je že zdaj jasno, da se bo v zgodovino zapisalo kot eno najbolj težavnih let tako v zdravstvu, gospodarstvu in na številnih drugih področjih.

Med tistimi, ki so praktično iz danes na jutri ostali brez dela je tudi veliko turističnih vodnikov. Koliko jih je uradno v Sloveniji ni jasno, saj ne poznamo nacionalnega registra. Turistično-gostinska zbornica ima v svojem registru okrog tisoč vodnikov, vendar naj bi se skupna številka gibala okrog dva tisoč.

Letošnje leto lahko kar pozabimo

Za razliko od preteklih let, ko so bile ulice prestolnice preplavljene s turisti, je pogled na njih v letošnjem letu drugačen.

Mateja Kregar Gliha Foto: Mihaela Rupnik Cek "V zadnjih letih je bil na področju turizma v Sloveniji razcvet. Trenutno za takšne razcvet nimamo dovolj povpraševanja. Realna ocena je, da lahko letošnje leto kar pozabimo. Tisti, ki so samo angleško govoreči, bodo težko preživeli na trgu, čeprav se sliši kruto. V Jugoslaviji je veljalo pravilo, da nisi mogel biti vodnik, če nisi pokrival dveh tujih jezikov. Pri nas pa ni nobenega pogoja za vodnika,« o težavah in izzivih za naprej pravi turistična vodička Mateja Kregar Gliha.

"Nekateri so našli drugo delo, nekateri so na zavodu za zaposlovanje. Angleško govorečih gostov letos pri nas skoraj ni bilo. Vodnikom, ki so vodili v tem jeziku jih je prihodke padel skoraj za 100 odstotkov. Takšno stanje je po celem svetu," o tem, kaj se je zgodilo s številnimi turističnimi vodniki razlaga Kregar Gliha in dodaja, da je promet vodnikom upadel med 60 in 90 odstotki glede na preteklo leto.

Pozivajo državo za pomoč tudi v letu 2021

Država je vodnikom pomagala s pomočjo univerzalnega temeljnega dohodka, tako v pomladanskih treh mesecih, kakor tudi v zadnjih treh mesecih leta 2020, vmes pa je sledil še razpis Slovenske turistične organizacije v okviru akcije Zdaj je čas - Moja Slovenija.

Foto: Reuters

"Pomoč univerzalnega dohodka je bila v veliko pomoč. Ker je bila že zimska sezona slaba smo iz zelo nizkih prihodkov padli v popolno ničlo in zelo veliko vodnikov, ki so bili samostojni podjetniki, je obupalo, ker ni imelo dovolj velikih prihrankov in se niso čutili sposobne, da bi še naprej plačevali prispevkov v tem negotovem času in so dejavnost zaprli," razlaga Kregar Gliha in dodaja, da je okrog 60 odstotkov samostojnih vodnikov zadržalo svojo dejavnost.

V letošnjem letu je ob prekinjenih številnih letalskih povezavah največ turistov v Slovenijo prišlo iz okoliških držav ter Nemčije in Poljske, z avtomobili.

Pomoč za šole v času šolanja od doma

Civilna iniciativa turističnih vodnikov je že pred časom pozvala državo k pomoči za preživetje koronskega krize. "Ne iščemo miloščine, želimo delati," je na oktobrski novinarski konferenci dejala koordinatorka Tina Hrast.

Ljubljana je po rekordnih je v preteklih sezona pokala od turistov, letošnji pogled pa je drugačen. Foto: Ana Kovač

Kregar Gliha upa, da jim bo država s pomočjo univerzalnega temeljnega dohodka pomagala tudi v pomladanskih mesecih, ki veljajo v turizmu za kritične mesece. Po njenem mnenju se morajo prilagoditi in ena od idej je tudi virtualna vodič za šole, v času, ko se učenci šola iz domače sobe in so odpadle vse ekskurzije.

"Ideja je, da bi vodniki izvajali virtualna vodenja za šole. Vidimo, da so številni učitelji precej obremenjeni, vodniki pa imamo veliko tematik, ki se tičejo slovenskega jezika, književnosti, zgodovinskih in umetniških poti," kot eno od rešitev predlaga Kregar Gliha.

"Dela ne bo za vse"

Foto: Ana Kovač Prihodnje leto in napovedano cepivo po njenem mnenju ne bo hitro poskrbelo za zasuk za turistične vodnike.

"V zadnjih letih je bil na področju turizma v Sloveniji razcvet. Trenutno za takšne razcvet nimamo dovolj povpraševanja. Prihodnje leto računamo na obiskovalci iz okoliških držav oziroma tisti, ki pridejo do nas za avtomobili. Dela ne bo za vse," meni.

Napoveduje, da bodo dosegli manj kot polovico tega, kar so v letu 2019.

"Veliko je skepse okrog novega cepiva. Na drugi strani pa so letalski prevozniki zelo strogi in mnogi ne bodo želeli riskirati velikega vložka, da jih bodo potem zavrnili na kakšnem od letališč. Čezoceanskih gostov zato ne pričakujem veliko, mogoče več Azijcev, vendar pa njihove države ne spuščajo državljanov ven, ker so zdaj nekako ustavili virus in si ga ne želijo "uvoziti"," meni Kregar Gliha.