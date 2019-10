Ljubljani laskavo priznanje top butične destinacije #video

Gre za eno redkih evropskih mest, ki ponuja več kot 500 kvadratnih metrov javnih, zelenih in vsem dostopnih površin na prebivalca, piše Euronews.

Na območju Ljubljane so kar štirje krajinski parki, med njimi zavarovano območje grajskega Griča in botanični vrt z več kot 5000 različnimi vrstami. Botanični vrt Univerze v Ljubljani je velik magnet predvsem za tujce. Te najbolj zanimajo avtohtone vrste.

Zavidajo nam bujno rastlinje

"Stičišče panonskega, mediteranskega in potem dinarskega ter alpskega pomeni tak prepih, da tukaj nastaja neverjetno rastlinstvo, ki ga tujci, bom rekel, s pohlepom jemljejo, če lahko tako rečem, ker dejansko tega nimajo več," razlaga vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani Jože Bavcon.

Pritegnejo jih za nas vsakdanji zvončki

V Sloveniji imamo več kot 3.500 različnih rastlinskih vrst. Velika rastlinska raznovrstnost pa za sabo potegne tudi ekoturizem.

"Vloga botaničnega vrta oziroma strokovnjakov je takšna, da na nek način pazimo, da ta ekoturizem ne privablja v naravo masovnih skupin, se pravi velike skupine parih avtobusov, ampak gre na nek način za butični turizem, kjer se lahko zbere majhna skupina interesentov, ki bi radi na nek način spoznali naravo Slovenije in konkretno recimo botanično. Za turiste so zelo zanimivi naši zvončki, ki smo jih mi sicer navajeni videti povsod," razlaga Blanka Ravnjak, raziskovalka v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani.

Da zvončkov marsikje ni več, ponovi Bavcon. "Od Avstrije navzgor praktično zvončkov skoraj ni več ali pa so v majhnih količinah in to je v bistvu tisto, kar je za severne dežele ali pa srednjo Evropo zanimivo.Dober turistični produkt so tudi ciklame, ki prikličejo jesen."

Močen Plečnikov pečat

Ko govorimo o trajnostnem turizmu in razvoju, vodnik Turizma Ljubljana Urban Logar izpostavlja še vlogo enega največjih svetovnih arhitektov, Jožeta Plečnika. Pohvalimo pa se lahko še z okusno hrano in številnimi galerijami.