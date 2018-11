Kranjska Gora že vabi na smučanje

Kranjska Gora še posebej zaživi pozimi, ko se nanjo zgrne prav posebna pravljična podoba. Ne glede na to, ali iščete aktivne počitnice, sproščen oddih ali poljubno kombinacijo, vam Kranjska Gora zagotavlja, da bo vaše doživetje polno in popolno.

Kranjska Gora je ljubka alpska destinacija tisočerih obrazov, saj ponuja nešteto priložnosti za preživljanje prostega časa. Tukaj se harmonično združujejo pogled na mogočne gore, čista planinska voda in bližina okoliških gozdov. In čeprav mesto polno živi vse leto, se njegovo pravo srce pokaže prav v zimskem času, ko se bodo strmine pobelile in ko bo zavladal tisti pristni smučarski ritem.

Kranjskogorska smučišča že tradicionalno privabljajo tako družine kot vse tiste, ki so zaljubljeni v smučanje. Na smučišče lahko stopite kar iz postelje, saj ste lahko nastanjeni v bližini vsega – tik ob smučišču, hkrati pa v neposredni bližini središča. Med vašim hotelom in progami je le snežna plaža, ki vas včasih premami, da se prepustite uživanju pod zimskim soncem.

Da bodo smučarski zavoji še bolj sproščeni – pridite na BOOM počitnice

Tudi letos so v Kranjski Gori za začetek smučarske sezone pripravili BOOM paket, ki vključuje ugodne cene smučarskih vozovnic na hotelskih recepcijah, popuste pri izposoji opreme, vstope v bazene.

Termini:

30. 11. 2018 do vključno 20. 12. 2018

3. 3. 2019 do vključno 6. 3.2019

10 .3. 2019 do vključno 20. 3. 2019

Kaj so BOOM počitnice? Predvsem so priložnost, da čim prej doživite pravo smučarsko pravljico v očarljivi Kranjski Gori in se hkrati prepustite vsem ugodnostim, ki jih ponujajo hoteli HIT Alpinea. Paket BOOM počitnice vključuje: 2x polpenzion v hotelih (app. Vitranc brez prehrane) Vstop v vodni park Aqua Larix ali v bazen Sprostitvenega centra Kompas Ugodne cene smučarskih vozovnic na hotelskih recepcijah (pri tri- ali večdnevnem paketu) 30 % popusta na obisk savn v Aqua Larixu ali Sprostitvenem centru Kompas Internetni dostop: kabelski, brezžični in uporaba internetnega kotička v hotelski

Prepustite se vrhuncem dogajanja: v Kranjski Gori vam ne bo nikoli dolgčas

Kranjska Gora je tako priljubljena tudi zato, ker ponuja možnost za vsestranske dejavnosti, na katerih se bodo znašli prav vsi. Od animacij za otroke znotraj hotelov HIT Alpinea, do poživljajočih tretmajev, zimskega raziskovanja okolice, sankanja, drsanja, krpljanje in še bi se našlo.

Ena od najbolj čudovitih zimskih izkušenj je nedvomno večerno drsanje pod zvezdami. Zapodite se po umetnem drsališču med hoteloma Ramada Resort Kranjska Gora in Kompas, če bo letošnja zima dovolj prijazna z nizkimi temperaturami, pa boste popolno romantično kuliso našli na umetnem jezeru Jasna.

Po smučanju ali drsanju pa si lahko privoščite še skok v bazene (nočno kopanje ob koncih tedna traja do 23. ure), ki ponujajo lep pogled na osvetljeno smučišče ter razvajanje v centru dobrega počutja. Vstopite v centre dobrega počutja v hotelih Kompas, in Ramada Resort Kranjska Gora.

Po aktivnem dnevu na snegu se bo prilegla tudi sproščujoča savna. Prav obisk savn je v zimskem obdobju še posebej priporočljiv, tudi zato, ker je zelo dobra pomoč v boju proti prehladom in drugim sezonskim obolenjem. Redna uporaba savne krepi imunski sistem in poveča odpornost proti prehladom ter zmanjša možnost za obolenja, bolečine v vratu, križu, sklepih in napete mišice.

Kranjska Gora je odlično izhodišče tudi za turne smučarje in alpiniste. Pozimi je mogoče preizkusiti plezanje na umetni zaledeneli steni v soteski Mlačca v Mojstrani. Plezanja se lotite z vodnikom.

Če pa bi se najmlajši vendarle kakšen dan želeli odpočiti od snega, so v kranjskogorskih hotelih na to pripravljeni z bogatim animacijskim programom za otroke. Obiskal jih bo Kekec, udeležili se bodo lahko ustvarjalnih delavnic ali zaplesali lahko v mini disku – to je le del tega, kar jih pričakuje.