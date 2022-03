Kraj, kjer ima pomlad poseben čar

Oglasno sporočilo

Pomlad je čas, ki prinaša spremembe in nas vrača k naravi. Dnevi postajajo bolj živi, vse začenja cveteti, sonce pa nas vse dlje greje. Čas, preživet na morju, na poseben način poudarja pomen narave v našem življenju in prav pomlad je idealen čas za pobeg na morje za konec tedna, odmik od vsakdanjega življenja, čiščenje telesa in povrnitev bistrine duha pod toplim dalmatinskim soncem.

Uživajte na čarobni lokaciji Falkensteiner Resort Punta Skala v bližini Zadra, sprostite se in revitalizirajte s pomočjo narave, posebej zasnovanih tretmajev ter različnih športnih in sprostitvenih aktivnosti.

Falkensteiner Resort Punta Skala prinaša vse prednosti bivanja ob morju, a tudi luksuzno petzvezdično hotelsko izkušnjo Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, ki jo zaznamujejo neverjetna notranjost in arhitekturna zasnova, dih jemajoči panoramski razgledi na Kornate in Velebit, sodobni športni objekti na številnih zunanjih športnih igriščih ter pestra izbira zabave in aktivnosti v na novo odprtem Health and Fitness Clubu Fortis.

Tu je tudi wellness svet AcquaPura SPA v črno-beli barvi na kar 6.000 kvadratnih metrih s 17 sobami za tretmaje, tremi zasebnimi spa apartmaji in sobami za sprostitev. Uživajte v vodnem svetu Hotel & Spa Iadera s šestimi bazeni ali raznolikim svetom savn in edinstveno panoramsko savno, ki je pod zemljo, s čudovitim pogledom na zadrski arhipelag in sodobno interpretacijo turškega hamama.

Letošnjo pomlad Hotel & Spa Iadera svojim gostom ponuja možnost, da preizkusijo številne posebne tretmaje

V goste prihajajo certificirani in nagrajeni "Aufguss-masters", ki bodo gostom predstavili umetnost čiste sprostitve s svojimi znamenitimi spektakularnimi koreografijami - t. i. Aufguss showom.

Tri stebre WH-metode, tehniko dihanja, izpostavljenost mrazu in predanost, se lahko naučite od Daniela Skoblarja, certificiranega inštruktorja "metode Wima Hofa".

In zahvaljujoč dnevom "haki tretmajev" doživite sprostitev kot še nikoli doslej, s Haraldom Kitzom, svetovnim vodnim ambasadorjem in strokovnjakom za haki, ki vas bo popeljal v svet čiste sprostitve in celostnega olajšanja.

V kombinaciji z velikonočno čarobnostjo, svežim morskim zrakom in ustvarjalnim programom za otroke in odrasle bo podaljšan velikonočni vikend v Hotel & Spa Iadera res nekaj posebnega. Čakajo vas gastronomske specialitete, kot sta tradicionalna dalmatinska ribiška večerja in tradicionalni velikonočni zajtrk z dalmatinskimi dobrotami, prav tako pa tudi delavnice za izdelavo tradicionalnega velikonočnega kolača - pince in sommelierskih trikov z izobraževanjem o vinskih zakladih Zadra. Program vključuje tudi različne družinske velikonočne aktivnosti med koncem tedna, različne spa delavnice in razburljive dogodivščine, kot je terensko raziskovanje okolice letovišča.

