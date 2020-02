Kam na romantičen izlet ta konec tedna? To je naš predlog.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najlepše, kar lahko podarite za valentinovo, so skupna doživetja, ki so nedvomno lepilo za partnersko zvezo. Naš predlog, kateri del Slovenije raziskati ta konec tedna, je morda nepričakovan, a vas bo nedvomno navdušil.

Ne zamudite rubrike Planet na obisku, ki je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak petek ob 18. uri.

Romantičen je lahko namreč tudi spust 30 metrov v globino in raziskovanje podzemlja pod Blegošem z naglavnimi lučkami. Rupnikova linija v Poljanski dolini je bila grajena med obema svetovnima vojnama za obrambo pred Italijani, na srečo nikoli uporabljene betonske utrdbe pa so zdaj zanimiva turistična atrakcija. Opomba: penino in jagode vzemite s seboj.

Sicer pa je to eden bolj romantičnih krajev v Sloveniji, ne nazadnje je literarni velikan Ivan Tavčar tukaj našel snov za pisanje ene najlepših ljubezenskih povesti pri nas, Cvetje v jeseni. Navdih ponujajo krasni razgledi, ki ob lepem vremenu segajo vse tja do Triglava.

Lenobna pokrajina, kjer čas teče drugače, a ne nujno počasneje, navdihuje tudi tamkajšnje mlade, ki ostajajo na domači zemlji in z navdušenjem in svežo energijo prevzemajo kmetije od svojih staršev.

Ustavili smo se na kmetiji Pustotnik, kjer je mlada generacija s svojimi idejami pomembno gonilo razvoja v sirarni.

Ne zamudite rubrike Planet na obisku, ki je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak petek ob 18. uri.

Oglejte si še: