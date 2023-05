Južni Ciper z nizkocenovnim prevoznikom do 30 odstotkov ceneje

Oglasno sporočilo

Redke so destinacije, ki se lahko pohvalijo tako s prekrasnim morjem in čistimi plažami kot tudi z bogato zgodovino ter pestro vegetacijo. Ciper je vsekakor ena izmed njih, in če še nimate načrtov, kam bi jo mahnili za poletne počitnice, je Južni Ciper lahko popolna, pa tudi izjemno ugodna izbira.

Foto: Shutterstock

Čeprav meri vsega polovico Slovenije, se lahko Ciper pohvali z izjemno raznolikostjo. Tretji največji otok v Sredozemskem morju leži na stičišču treh celin – Evrope, Azije ter Afrike –, zato skozi zgodovino nikoli ni ostal neopažen. Njegova najvišja gora Olimp je bila domovanje grških bogov, svoj pečat so tu pustili stari Grki, Feničani, Perzijci, Osmani, Angleži in Turki, ki še danes zavzemajo severni del otoka. Južni Ciper oziroma uradno Republika Ciper se je po drugi strani priključil Evropski uniji ter na veliko odprl vrata turizmu. Še posebej je bil privlačen vzhodnim državam, po sankcijah proti Rusiji pa se hotelirji z izjemno ugodnimi ponudbami trudijo privabiti tudi goste z drugih delov sveta. Prav zato je sedaj najboljši čas za počitnice na Južnem Cipru!

V turistični agenciji Počitnice.si so pripravili ekskluzivne pakete izjemno ugodnih počitnic na Južnem Cipru: z nizkocenovnim letalskim prevoznikom v ciprski Pafos z zagrebškega letališča poletite kar trikrat na teden (ponedeljek, sreda in petek) celotno poletje in jesen 2023 do marca 2024 , kar pomeni, da lahko kombinirate pakete počitnic za 4, 7, 9, 10, 11 ali 14 dni! Na voljo vam je bogata ponudba različnih vrst ter tipov nastanitev, tudi kakovostni hoteli so vam sedaj dostopnejši kot kadarkoli prej! Popolne počitnice na Južnem Cipru si lahko torej privoščite po izjemni ceni, tudi do 30 odstotkov ceneje – in to ne na račun slabše kakovosti letovanja! Hitro torej pobrskajte po 01/280 30 00 ter povprašajte o tej izjemni ponudbi! Povpraševanje in rezervacijo lahko uredite tudi prek elektronske pošte: na pošljete svoje želje glede datuma odhoda, števila in starosti potnikov ter želenega letovišča in hotela na Cipru, in že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci sestavili najboljše ponudbe glede na vaša merila. Če vam je ljubši bolj osebni pristop, jih lahko od ponedeljka do sobote obiščete tudi v njihovih poslovalnicah v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Hitro torej pobrskajte po ponudbi počitnic na Cipru na Počitnice.si ali pokličite nater povprašajte o tej izjemni ponudbi! Povpraševanje in rezervacijo lahko uredite tudi prek elektronske pošte: na info@pocitnice.si , kamorpošljete svoje želje glede datuma odhoda, števila in starosti potnikov ter želenega letovišča in hotela na Cipru, in že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci sestavili najboljše ponudbe glede na vaša merila. Če vam je ljubši bolj osebni pristop, jih lahko od ponedeljka do sobote obiščete tudi v njihovih poslovalnicah

Južni Ciper velja za biser Sredozemlja, ki se lahko pohvali s kar 340 sončnimi dnevi na leto, več kot 40 plaž otoka pa se ponaša z modro zastavo EU za čistočo in varnost, ob tem pa vas na vsakem koraku očarajo še edinstveni ostanki preteklosti in idilična narava, ki kar kliče po raziskovanju odročnih vasic. Popolno kombinacijo kulture, tradicije, folklore, naravnih znamenitosti in morskih užitkov odlično dopolnjuje pestra ponudba različnih tipov namestitev: od apartmajev, manjših butičnih hotelov in vil z intimnimi zasebnimi bazeni, pa vse do večjih hotelskih kompleksov različnih kategorij, ki ponujajo kopico storitev in aktivnosti. Večina namestitev ponuja nočitev z zajtrkom ali polpenzion, nekatere pa omogočajo tudi all inclusive ponudbo.

Foto: Počitnice.si

Okrog Afroditine skale po ljubezenski blagoslov

Največ namestitev najdete na turistično bolj pestrem jugu otoka, tudi v okolici mesta Paphos (Pafos), ki se je kot letovišče začel razvijati v 70. letih, ko so zgradili letališče. A ta del Cipra je bil nekaj posebnega že v antičnem času. V bližnjem mestecu Phassouri naj bi se po zločinu iz strasti iz morske pene rodila boginja lepote in ljubezni Afrodita. Na mestu, kjer naj bi prvič stopila iz morja, se še danes nahaja Petra tou Romiou oziroma Afroditina skala, ki velja za eno največjih turističnih znamenitosti otoka. Z obeh strani jo obdaja čudovita plaža, kjer se izplača preživeti vsaj kakšno urico in se namočiti v vodi, ki naj bi ohranjala lepoto in mladostni videz. Če plažo obiščete v dvoje, ne pozabita plavati okoli skale, nato pa na posebej označen grm na plaži privežita trak s svojima imenoma, da bo Afrodita blagoslovila vajino ljubezen.

Foto: Shutterstock

Hotelski kompleksi v Paphosu so od letališča oddaljeni le slabe pol ure, zato velja izkoristiti čudovito urejene sprehajalne poti in se sprehoditi do središča mesta – ali pa izkoristiti odlične in poceni avtobusne povezave! Na poti do pristanišča se vsekakor velja ustaviti na gradu Paphos Castle, ki je bil prvotno bizantinska utrdba za zaščito pristanišča, danes pa je razglašen za antični spomenik. Prav tako lahko obiščete arheološko najdišče z Afroditinim svetiščem, pa tudi arheološki park na prostem Kato Paphos, kjer vas bodo očarale številne arheološke najdbe od časa prazgodovine do srednjega veka. Še posebej impozantne so dovršene rimske vile: Dionizova, Aionova, Tezejeva in Orfejeva, vse z odlično ohranjenimi mozaičnimi tlemi, ter Grobnica kraljev, kjer pa niso pokopani kralji, temveč premožni meščani.

Katere hotele na Južnem Cipru priporočajo slovenski počitnikarji?

Foto: Počitnice.si

V letovišču Paphos na Južnem Cipru je med slovenskimi gosti najbolj priljubljen in najbolje ocenjen hotel Theo Sunset Bay Hotel 3/4*, ki ga sestavljajo glavna stavba in depandanse, ki so v celoti prenovljene. Od najbližje kamnite plaže je oddaljen približno 150 metrov, ljubitelji peščenih plaž pa se lahko zapeljete do deset minut oddaljene plaže Coral Bay. Tudi tu sicer najdete kopico hotelov, med najbolj priljubljenimi pa je Coral Beach Hotel & Resort 5*, prestižni hotel z bogato ponudbo za pestre počitnice. Izjemno dober vtis pri naših počitnikarjih vselej pusti tudi hotel Louis Ledra Beach 4*, ki slovi po odlični hrani ter kakovostni storitvi, obdaja pa ga čudovita peščena plaža, zato je kot nalašč za družine.

Hotel Louis Ledra Beach 4* Foto: Počitnice.si

Med najbolj priljubljenimi hoteli pri slovenskih počitnikarjih na Južnem Cipru velja omeniti še Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa 4*, moderen hotel ob plaži z odličnim razmerjem med kakovostjo storitve in ceno, ter Constantinou Bros Athena Beach Hotel 4/5*, ki se lahko pohvali z izjemno kulinariko in se po kakovosti lahko primerja s slovenskimi hoteli Life Class. Ker v bližini ni restavracij, predlagamo rezervacijo počitnic s polpenzionom, kosilo pa si lahko privoščite v mestu Paphos, ki je oddaljeno le pol ure lahnega sprehoda. Za vse, ki si želite zgolj najeti apartma ali studio z zajtrkom oz. polpenzionom, pa bo kot nalašč Kefalos Beach Hotel 3*, ki se prav tako lahko pohvali z lepo plažo, opremljen pa je tudi z ogrevanim bazenom, tako da zagotavlja vodne užitke skozi vse leto.

Zakaj najeti avtomobil na Južnem Cipru?

Južni Ciper je popolna destinacija tako za vse, ki si želite morskega oddiha na plaži s kakšnim izletom do mesta Paphos oziroma bi radi dodobra raziskali čare otoka. Pri tem lahko izkoristite ugodne avtobusne prevoze ali pa se odločite za najem avtomobila. Na vašo željo za to poskrbijo svetovalci pri Počitnice.si ob rezervaciji paketnih počitnic, cena najema pa se giblje med 30 in 70 evrov na dan. Doplačati je treba polno zavarovanje − 150 evrov varščine na kartici. Če zavarovanja ne doplačate, znaša varščina na kartici 600 evrov. Promet na Južnem Cipru poteka po levem pasu, a brez skrbi. Vožnje po levi se hitro navadite, saj je zelo dobro označeno, kje in kako se je treba voziti. Čez celoten južni del otoka vodi odlično urejena avtocesta, po kateri se lahko vozite povsem brezplačno in tako raziščete vse kotičke grškega dela otoka.

Foto: Počitnice.si

Južni Ciper: od gorskih vasic do obmorskih letovišč

Po pristno ciprsko izkušnjo se izplača zapeljati na planote gorske verige Troodos, ki velja za raj pohodnikov vseh starosti in ponuja čudovite razglede. Večina lokalnega prebivalstva vam bo priporočila obisk tradicionalne tisočletne vasice Omodos na 810 metrih nadmorske višine, za katero so značilne izjemno ozke ulice ter stare kamnite hiše. Tu najdete ogromno lokalnih trgovinic z izdelki domače obrti, vasica pa je znana tudi po odličnem grozdju, kar dokazuje več kot 500 let stara stiskalnica vina.

Iz Omodosa vas pot proti jugovzhodu popelje do letovišča Limassol. Gre za drugo največje mesto na otoku z najbolj raznoliko ponudbo, ki lahko zajame najširše okuse popotnikov ali turistov na Cipru. Srednjeveško mestno jedro se razprostira od mestnega gradu do starega pristanišča, poleg velike mošeje, starega gradu in arheoloških najdišč pa si lahko ogledate tudi muzej vina, ki sodi med bolj priljubljene turistične atrakcije. V Limassolu je vsekakor vredno obiskati tudi grad Kolossi, Agios Ermogenis in Kourion, ostanke pomembne mestne države iz časa stare Grčije, od katere so ostale ruševine gledališča, rimskega foruma, mozaikov, zgodnjekrščanske bazilike, kopališča in hiše gladiatorjev.

Proti vzhodu se tik ob mejnem področju s severnim turškim delom lahko zapeljete tudi do letovišča Ayia Napa, nekoč majhne ribiške vasi, danes pa priljubljenega turističnega letovišča, kjer boste našli eno izmed najlepših belih plaž na Cipru, ki se lahko pohvali s številnimi mediteranskimi restavracijami ter burnim nočnim življenjem v številnih barih in diskotekah, zaradi česar je med počitnikarji znana tudi kot "ciprska Ibiza".

Foto: Shutterstock

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si d.o.o.