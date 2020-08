Japonci med pandemijo letijo po svetu, a ne zapustijo Japonske #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredi pandemije so se Japonci domislili, kako potovati, ne da bi sploh zapustili domovino. Njihova rešitev je virtualna resničnost.

Japonski poslovnež Katsuo Inoue si je za letošnje počitnice izbral Italijo, natančneje Firence in Rim. Mesti je tudi videl, vendar ne v živo, saj ju je obiskal s pomočjo virtualne resničnosti, ne da bi sploh zapustil Tokio.

Inoue je bil namreč stranka tokijskega podjetja First Airlines, ki s pomočjo navidezne resničnosti ljudem pričara občutek potovanja, ki zaradi pandemije niso mogoča kot nekoč. "Poslovno veliko potujem, a še nikoli nisem bil v Italiji. Prvi vtis je bil dober, saj sem imel občutek, da sem dejansko tam," je za Reuters povedal o izkušnji z navideznim potovanjem.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Povpraševanje po navideznem potovanju se je povečalo za 50 odstotkov

First Airlines svojim strankam omogoči občutek letenja v prvem razredu, v imitiranem letalu, kjer jih sprejmejo stevardese, postrežejo letalske obroke, skozi "okna" pa je videti, kot da zares letijo.

Ko "pristanejo", pridejo na vrsto očala za virtualno resničnost, s katerimi nato obiščejo italijanska mesta, Pariz, New York in Havaje.

Podjetje First Airlines je sicer nastalo že pred štirimi leti, v želji, da bi ljudem, ki nimajo časa potovati, a si to želijo, dali občutek avanture, od začetka pandemije pa se je povpraševanje po njihovem navideznem potovanju povečalo za 50 odstotkov.

Foto: Reuters

Lažne lete ponujajo tudi na Tajvanu

Podobne rešitve se je domislilo tudi letališče na Tajvanu, ki turistom, lačnim potovanj, ponujajo vkrcanje na letalo, ki gre - nikamor.

Njihova storitev zajema vse, celotno izkušnjo na letališču, vključno z varnostnim pregledom in preverjanjem potnega lista ter vkrcanjem na letalo. Vendar to ne odleti, zato sledi izkrcanje, prevzem prtljage in pot domov.

