Izlet v Štanjel: vas zanima, kako je občutiti moč in hlad burje?

Ta teden so v Štanjelu slavnostno odprli nov Muzej grad Štanjel, ki na več kot 400 kvadratnih metrih ponuja edinstveno in atraktivno razstavo o naravi in človeku na Krasu. S tem se končuje pomemben del obnove gradu Štanjel, Štanjel pa dobiva vsebine in programe, ki bodo v ta biser Krasa obiskovalce vabili vse leto.

Srednjeveška kraška vasica Štanjel od zdaj ne bo navduševala le s svojimi šarmantnimi kamnitimi hišami in zavitimi uličicami, ta teden so namreč tam odprli novost, Muzej grad Štanjel, ker želijo obiskovalcem pričarati Kras na doživet način.

Vetrovnik, ki pričara moč in hlad burje

Vas recimo zanima, kako je občutiti moč in hlad burje? V Muzeju grad Štanjel lahko burjo srečate vsak dan, saj je del razstave tudi vetrovnik, v katerem vas bo dodobra prepihalo, in to kar s 120 kilometri na uro.

Veselje v vetrovniku, v katerem lahko doživite moč burje. Foto: arhiv ORA Krasa in Brkinov

Kamen, voda, burja, kraški ovčar, mozaična kraška kulturna krajina, jame ter človek in Kras je sedem tematskih sklopov, ki so v novem muzeju predstavljeni tako na naravoslovni, arheološki, kulturnozgodovinski, etnološki, muzejski kot tudi umetniški, fotografski in filmski osnovi.

Doživetje Krasa z vsemi čuti

Razstava gradi na izkustvenem doživljanju Krasa ter njegove narave in kulture, saj vsaka izmed tem razstave vključuje interaktivni trenutek, s pomočjo katerega bo obiskovalec lahko doživel posamezno prvino Krasa. Tako boste Kras lahko tudi zavonjali in prisluhnili njegovim zvokom, preverili težo kamna in spoznali vodni krog na Krasu, na unikatnih zvočilih iz kamna pa boste lahko sami pričarali zvok ruja in melodije burje.

Foto: arhiv ORA Krasa in Brkinov

Muzej grad Štanjel in razstava bosta odprta v času uradnih ur Turistično informacijskega centra Štanjel. Z veliko nočjo prehaja Turistično informacijski center Štanjel na poletni urnik, odprt bo vsak dan od 10. do 18. ure.

