Izjemen pogled z nove atrakcije na Gorenjskem

Pred dnevi so v Kranjski Gori odprli 30-metrov dolg viseči most v bližini jezera Jasna, kar je nova adrenalinska izkušnja za obiskovalce gorenjskega turističnega kraja. A o adrenalinski izkušnji razmišljajo tudi v Celju, kjer bodo zgradili najdaljši viseči most na svetu.

Most ima vedno funkcijo združevanja, povezovanja. Z novim visečim mostom "v Babi" so v Kranjski Gori ponovno vzpostavili pešpot med Kranjsko Goro ter območjem, kjer je nekoč stal hotel Erika, in Vršiško cesto. S 30 metrov dolge sprehajalne poti je čudovit razgled po dolini. Novi most je občino stal dobrih 40 tisoč evrov.

Z novim visečim mostom so ponovno vzpostavili pešpot med Kranjsko Goro ter območjem, kjer je nekoč stal hotel Erika, in Vršiško cesto. Foto: Arhiv Turizma Kranjska Gora Kot so ob odprtju mostu zapisali v Občini Kranjska Gora, je bilo območje jezera Jasna od nekdaj priljubljeno zbirališče, še iz časa letoviščarstva. "Domačini, postavni mladeniči, ki so v dopoldanskem času opravljali različne vrste del, so se ob večerih 'ugvantali' in se odšli zabavat v Jasno, kjer je za dobro vzdušje skrbela živa glasba. Pogosto se je zgodilo, da so kakšno dekle 'letoviščarko' odpeljali na območje v bližini novo postavljenega visečega mostu, na tako imenovano klopco ljubezni, ji kaj prijetnega šepetali na uho ter se tako umaknili pred radovednimi pogledi domačinov in preostalih obiskovalcev. Tako se je tega območja oprijelo ime 'Ostrvu ljubavi'."

Foto: arhiv Turizem Kranjska Gora

Celjska različica bo daljša in dražja

O adrenalinski atrakciji visečega mostu razmišljajo tudi v Celju. Ta bo s svojimi 505 metri eden najdaljših mostov tibetanskega sloga na svetu. Doživljajsko in vsebinsko bo povezal zgodovinsko mestno jedro s Starim gradom Celje. Načrtujejo namreč ureditev tako imenovane doživljajske poti, ki bo turiste vodila mimo zgodovinskih in kulturnih znamenitosti v starem mestnem jedru prek Splavarskega mostu do Mestnega parka in od tam dalje do Heraklejevega svetišča in prek visečega mostu na Stari grad Celje. Most bo v celoti jeklen, sestavljen pa bo iz kablov, vrvi, vešalk in pohodne površine, ki bo zasnovana kot jeklena rešetka. Sidran bo v pobočje hriba na obeh straneh. Kot so povedali na Mestni občini Celje, so za projekt Turistična brv uredili vsa lastniška razmerja, izdelali projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred nekaj dnevi na Upravno enoto Celje vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

"V predlogu občinskega proračuna za leto 2022 smo za izdelavo projektne dokumentacije rezervirali okoli sto tisoč evrov, kdaj bomo začeli gradnjo, pa je v tem trenutku prezgodaj napovedovati. Prav tako v tem trenutku še ne vemo, kakšna bo projektantska ocena vrednosti projekta," so povedali na Mestni občini Celje. V preteklosti so vrednost projekta sicer že ocenili na 3,3 milijona evrov.

