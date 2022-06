Smrekar za ohranitev poimenovanja Zlata lisica tudi za tekmi v Kranjski Gori

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršilni odbor Smučarske zveze je na današnji seji v Ljubljani potrjeval poročila organizacijskih komitejev tekmovanj svetovnih pokalov, ki so bila v Sloveniji. Zadnji so poročilo direktorju SZS Urošu Zupanu poslali mariborski organizatorji Zlate lisice, ki je bila tudi letos v Kranjski Gori.

O tem, kdo bo odgovoren za pripravo ženskih veleslalomov, ki bosta na Gorenjskem na poligonu Podkoren 7. in 8. januarja 2023, še ni dokončno odločeno. Prvotno je bil načrt, da bi celotno organizacijo prevzela krovna Smučarska zveza Slovenije in s tem tudi finančna tveganja.

"Trudil sem se, da tekma ostane v Sloveniji"

"Dejstvo je, da smo v veliki meri odvisni od sponzorjev in razmere, ki jih spremljamo na gospodarskem področju z draginjo, z inflacijo, ki prihaja, ne morejo ne vplivati tudi na nas." Foto: SZS "Nismo še čisto dorekli, čakamo, se pa pogovarjamo v smeri tega, da bi zaupali osnovno organizacijo še naprej organizacijskemu komiteju Zlate lisice. Ker bi na eni strani šlo za spodbudo in bi s tem pokazali, da imajo resen motiv za to, da se Maribor uredi tako, kot smo se pogovarjali. Na drugi strani zato, da vzdržujejo kondicijo v organizaciji, da ne izgubijo stikov s pokrovitelji, s ključnimi člani OK, ki jih bodo potrebovali za tekme v bodoče," je po koncu nocojšnje seje IO SZS dejal predsednik zveze Enzo Smrekar.

"Naš napotek bo šel v to smer, da delajo v sodelovanju s klubom Kranjska Gora in seveda z lastniki lokalnega smučišča, nismo pa še formalno predali predloga oziroma ga potrdili. Bomo pa to storili v naslednjih dneh," je še dejal Smrekar.

S tem bi obstalo tudi ime Zlata lisica. "Nimam razloga, da to ne bi ostalo. Nenazadnje smo vsi tukaj zaradi športa, zaradi tradicije, trudil sem se, da tekma ostane v Sloveniji, in sem najbolj za to, da tekma ostane v Sloveniji, da pridobimo ta nujni čas, da pripravimo vse spremembe. Pri vsem ostalem pa ne smemo biti preveč malenkostni," je še dejal Smrekar.

Finančni načrt postavljen pri znesku 10,8 milijona evrov

"Če bi na dolgi rok prišlo do izpada, zaradi ne-vzpostavitve infrastrukture, ne-uresničevanja..., bomo videli, kako naprej, verjetno bo pa to sovpadalo z vsemi spremembami," je dejal Smrekar, ki čaka tudi na to, da začne delati nov organizacijski komite Zlate lisice.

Člani IO SZS so potrdili tudi finančno poročilo in predlog finančnega načrta za sezono 2022/23, ki ga bo potrjevala skupščina SZS konec junija. Finančni načrt je postavljen pri znesku 10,8 milijona evrov.

"Dejstvo je, da smo v veliki meri odvisni od sponzorjev in razmere, ki jih spremljamo na gospodarskem področju z draginjo, z inflacijo, ki prihaja, ne morejo ne vplivati tudi na nas. In kakšen izpad ali zmanjšanje je temu primerno logična posledica," je povedal Smrekar.

"Gre za številko, ki je v tem trenutku realna. Če se bodo nekatere predvolilne obljube uresničile, da se bodo sredstva za šport povečala, se bo verjetno določen delež poznal tudi nam. Gremo s tistim, kar je realno, s tem funkcioniramo, in dosegamo maksimalne rezultate, drugače ne gre," je sklenil Smrekar.

