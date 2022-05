Se bo Zlata lisica še vrnila v Maribor?

Mariborska občina, smučarski klub Branik Maribor ter občinski podjetji Marprom in Šport so danes podpisali sporazum o skupni organizaciji smučarske tekme ženskega svetovnega pokala za Zlato lisico v prihodnje. V naslednji sezoni omenjene tekme sicer ne bo, saj bo smučarke gostila Kranjska Gora, bodo pa naredili vse za to, da se tekma čim prej vrne.

Kot je ob podpisu povedal župan Saša Arsenovič, Zlate lisice že nekaj časa ni bilo v Mariboru, potem ko se je morala zadnja leta zaradi neugodnih vremenskih razmer seliti v Kranjsko Goro, vseeno pa so vlagali veliko truda v to, da bi jo lahko izpeljali. Po opravljeni analizi so se odločili kritične točke odpraviti, da bi v prihodnje tekma spet bila na Pohorju.

"Sploh ne razmišljamo o tem, da Zlate lisice nekoč v Mariboru ne bi bilo, zato tudi vsi naši napori. Tudi v naravi, kjer smo se kljub drugačni strategiji odpovedali celo drevesom, ki jih bomo v prihodnje na eni od drugih lokacij posadili v dvojnem številu. Volja torej je, hkrati pa razumem tudi Fis, da jim je težko načrtovati tekmo, za katero z veliko verjetnostjo vedo, da je ne bo," je dejal Arsenovič.

Z današnjim podpisom so vsi deležniki dali jasen signal, da si v Mariboru tekme želijo, ob tem pa se zavedajo, da podpisovanje papirjev ne zadošča, pač pa bodo morali tudi na terenu dokazati, da bodo pravočasno pripravili progo in ne glede na temperature zagotovili bistveno večjo verjetnost, da bodo tekmo lahko izvedli na Mariborskem Pohorju.

Predsednik Branika Gregor Lednik je pojasnil, da tekmi, ki jih bo naslednjo zimo gostila Kranjska Gora, ne bosta šteli za Zlato lisico, si bodo pa prizadevali, da bi njihovi člani sodelovali pri njihovi organizaciji. Ali se bo to tudi zgodilo, še ni jasno, saj se bodo o tej temi dogovorili v naslednjih dveh tednih.

Poseka na višjem delu Pohorja

Marprom, kot upravljavec pohorskih smučišč, ki bodo v bližnji prihodnosti preseljena pod okrilje zavoda Šport, se je že lani lotil poseke na višjem delu Pohorja, saj želijo zagotoviti rezervno različico proge v primerih, ko jim snežne podlage ne bi uspelo pripeljati do Snežnega stadiona v dolini.

Kot je povedal direktor podjetja Ranko Šmigoc, so tik pred dogovorom z družbo Slovenski državni gozdovi za organizacijo ruvanja ostankov dreves in izravnave terena. Omenjena dela so ocenjena na okoli pol milijona evrov, še veliko več denarja pa bo potrebnega za vzpostavitev infrastrukture in pripravo sistema za zasneževanje. Za ta del, torej navezovalne proge in vmesno postajo gondole, si obetajo tudi denar iz državnih in evropskih virov.

"Vsaka tekma takega formata je velik izziv in odgovornost. V preteklosti smo naredili vse, kar je bilo v naši moči, a je bila narava pogosto močnejša od nas. Jasno je, da s smučišči na Pohorju živimo in jih želimo razvijati, zato je rezervna varianta začetek nove zgodbe, ki bo dajala dobro podlago," je prepričan Šmigoc.

Lednik je ob tem poudaril, da je naloga njegovega kluba, da po ureditvi rezervne proge poskrbi še za njeno homologacijo pri Fis, kar je tudi precej zahtevna naloga. Kljub temu je glede prihodnosti tekme in odločitve mednarodne smučarske zveze zelo optimističen, hkrati pa zagotavlja, da bodo vedno najprej delali na tem, da tekmo pripeljejo do doline, šele tik pred zdajci se bodo, v primeru, da ne bo dovolj snega, odločili za plan B. Če bi slednji obstajal že doslej, po njegovem mnenju v zadnjem desetletju ne bi odpadla nobena tekma v Mariboru.

