Kaotične scene na volilni skupščini, Eliasch znova izvoljen, Smrekar v predsedstvu

Šestdesetletni Eliasch, ki ima tudi britansko državljanstvo, je lani nasledil zdaj že pokojnega Švicarja Gian Franca Kasperja in bil danes izvoljen za štiriletni mandat.

Prejel je 100 odstotkov glasov, vendar vsi delegati niso glasovali. Volilno skupščino so zaznamovale kaotične scene, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pavlek protestno zapustil prostor, sledilo mu je še več delegatov

Hrvat Vedran Pavlek je pred tajnim glasovanjem protestno zapustil prostor, sledilo mu je še več delegatov. Eliasch je prejel najvišjo možno podporo preostalih delegatov, piše avstrijska agencija apa. Zaradi radikalnih reform in pomanjkanja komunikacije so se nekatera nacionalna združenja pred srečanjem oddaljila od milijarderja.

Teme, o katerih se veliko razpravlja, so radikalni pristopi k oblikovanju koledarja svetovnega pokala v alpskem smučanju in želeno centralno trženje pravic.

"Potrebujemo spremembe, ne preostane nam drugega"

"Rad bi se zahvalil Fisovi družini za podporo in zaupanje. Minulo leto nam je pokazalo, da je to šele začetek. Hvaležen sem in veselim se tega polnega mandata, da bomo nadaljevali po začrtani poti," je dejal Eliasch.

"Potrebujemo spremembe, ne preostane nam drugega. Glasovanje nam omogoča, da se premaknemo naprej v tej smeri," je poudaril predsednik Fisa.

V predsedstvu, ki je bilo izvoljeno za dveletni mandat, se je za 15 mest potegovalo 23 kandidatov, po pravilniku morajo vsaj tri mesta pripasti ženskam, nekaj mest morajo za pluralnost dobiti tudi predstavniki manjših zvez, kar že kaže na nove usmeritve.