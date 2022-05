Fis izenačil tekmovalne razdalje za smučarske tekačice in tekače

Na seji odbora za smučarski tek pri Fisu so tako določili, da bodo tekmovalke in tekmovalci tekli na 10, 20 in 50 kilometrov, dvojno zasledovanje pa bo na 20 km (10 km klasično in 10 km prosto).

Doslej so tekači tekli na 15, 30 in 50 km, skiatlon pa na 30 km (15+15), tekačice pa na 10, 15 in 30 km ter v skiatlonu na 15 km (7,5+7,5).

"Vprašanje o izenačitvi razdalj je bil pomembna tema že zadnjih nekaj let. S 57 odstotki glasov smo se odločili za to izenačenje razdalj. To je zgodovinska odločitev, ki bo veljala v prihodnji sezoni v svetovnem pokalu. O tem, ali bo to veljalo tudi na svetovnem prvenstvu, pa bo odločeno maja 2023," so zapisali pri Fisu.

