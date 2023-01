Znani Slovenci pripravili teren za najboljše smučarje sveta #foto

V četrtek so se znani Slovenci in Slovenke že tradicionalno za en dan prelevili v smučarje in se preizkusili na belih strminah. V Kranjski Gori so namreč tekmovali v smučanju, se družili in "pripravili teren" za slovenski smučarski praznik, ki se bo na vitranški strmini odvijal med 11. in 12. marcem.