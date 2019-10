Iz doline Soče diši po dobrotah in ustvarjalnosti

Oglasno sporočilo

Za nagrado po aktivni sezoni to soboto Jestival v Kobaridu in prihodnjo Frika fest v Tolminu.

V soboto, 5. oktobra, bo vnovič zadišalo po posoških gurmanskih poslasticah. Jestival, ki že šesto leto zapored krona 17-dnevni FESTIVAL POHODNIŠTVA IN KOLESARJENJA, postreže s prepletom kulinarike in umetnosti. Z Jestivalom glavni trg Kobarida postane tržnica in dnevna soba na prostem, kjer si lahko oddahnejo pohodniki in kolesarji, užitkarji in gurmani, ljubitelji domače obrti in umetnosti. Jestivalska zvezda stalnica so kobariški štruklji, slastni siri, dimljena postrv in druge dobrote.

Letos so organizatorji Turizma Doline Soče program povezali s sloganom Deluj trajno, uživaj lokalno. Nekaj okljukov Soče stran je v Tolminu že vse pripravljeno na praznik kmetij, ko se pastirji skupaj z živino s planin vrnejo v dolino. 11 in 12. oktobra bodo zapeli zvonci in lonci, v ponvah pa bo zacvrčala priljubljena pastirska jed frika iz krompirja in sira, po kateri je dvodnevni dogodek dobil ime Frika fest.

Jestival, praznik dobrega, domačega in avtohtonega iz Doline Soče

Jutro bo aktivno in v znamenju pozdrava udeležencev Svetovnega prvenstva v gorskem kolesarjenju brez prestav, nato pa bo zadišalo. Celodnevni program bo že od pol desete ure zjutraj poln presenečenj, od številnih degustacij pri posoških kuharskih mojstrih, Mlekarni Planika, sirarnah in turističnih kmetijah; do senzoričnega doživetja priprave idrijskih žlikrofov z zavezanimi očmi in razstave izdelkov ter umetnin lokalnih ustvarjalcev. Jestival je v svoji prvi petletki zaslovel tudi zaradi odkritih pozivov k trajnostnemu načinu življenja, zato tudi letos ne bodo manjkali izmenjava rabljenih oblačil, delavnica izdelovanja ekoloških čistil in ustvarjalnica iz recikliranih materialov. Med najlepšimi doživetji bo voden ogled razstave Zgodba o ljudeh s krili na nogah s Katjo Roš, ki bo obiskovalce popeljal skozi zgodovino Matajurskih smučin na Livškem. Večer bo začinil koncert Rudija Bučarja ob spremljavi kobariških frčafel.

Sirarska okrepčila in kobariški štruklji za jesenske podvige

"Tolminc, Bovški sir in albuminska skuta so že stoletja nepogrešljivi okusi Doline Soče, ki z energijo napolnijo tudi pohodnike ali kolesarje v planinah. V času sezone je doživetje Julijskih Alp še lepše in bolj avtentično, če se ustavite pri sirarjih na visokogorskih pašniških planinah, kjer življenje že tri tisočletja teče skoraj v istem ritmu, ki ga narekujejo letni časi. Prav doživetje kulturne in naravne dediščine Kraljestva Julijcev je v ospredju tudi na novi, 270 km dolgi daljinski poti Juliana Trail, ki teče okoli Julijskih Alp, in jo uradno odpiramo 18. oktobra," pripoveduje Janko Humar, direktor Turizma Doline Soče.

Jestival okusov in umetnosti je kot posladek in nagrada za aktivno pohodniško sezono, zato na mizah kraljuje najboljša sladica Doline Soče. Vsak kobariške štruklje pripravlja malo drugače, večinoma pa se v polnjenih testenih žepkih znajde nadev iz orehov, poparjenih s soško smetano, ter rozin in ruma. Okusi, ki jih navdihujejo smaragdna Soča in edinstveno rastje med Alpami in Mediteranom, se čutijo v vseh dobrotah soške kuhinje.

Največji pohodniški praznik Doline Soče še traja

Na sporedu je še nekaj vodenih pohodniških izletov. Priporočamo, da podaljšan vikend preživite v Dolini Soče in se v petek odpravite na energijski pohod do staroverskega svetišča Babje jame, zvečer pa na predavanje alpinista Aleša Česna, letošnjega dobitnika Zlatega cepina, ki vas bo popeljal v svet gora, navpičnih sten in najvišjih vrhov v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu. V soboto sledi trojček pohodniških avantur. Najprej 3. dejanje otvoritvenih pohodov po novi krožni poti Juliana Trail okoli Julijskih Alp (v soboto je na sporedu pot do Kobarida do slapu Boka), nato pa še dva tradicionalna pohoda, že sedmi po tematski poti Na svoji zemlji, ki sledi lokacijam iz kultnega slovenskega filma, in kar 18. po Buških stezah.

Frika fest in praznik tolminskih kmetij

Pripravljanje frike Foto: Arhiv občine Tolmin

Naslednji konec tedna, 11. in 12. oktober, se boste gurmani in ljubitelji sira lahko preselili v Tolmin na Frika fest. Dva dneva užitkov ob ravno prav zapečeni friki bosta posvečena tolminskim kmetijam, praznovanju zaključka pašne sezone v planinah in dobrotam Doline Soče. Med vrhunci programa bodo dražba živine, razstava sirov, tekmovanje v pripravi najboljše frike in glasbeno dogajanje, ki ga bo sklenil koncert Tinkare Kovač v soboto, 12. oktobra, ko se bo Dolina Soče simbolično dokončno preselila v jesenski čas.

Več informacij in podroben program Jestivala spremljajte na spletni strani: http://www.jestival.si/ Vse informacije o izvedbi pohodov in spremljevalni program Festivala pohodništva si lahko ogledate na: www.dolina-soce.si Več informacij o Frika festu najdete na www.tolmin.si

