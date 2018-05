Ideja za majski izlet po Sloveniji ali Evropi

Kaj je EU doslej naredila za vas? Zdaj je čas, da to ugotovite!

Udeležite se dogodkov EU projekt, moj projekt in si oglejte, kaj skupaj ustvarjamo s pomočjo evropskih sredstev za bolj kakovostno življenje. Pridite na enega od 40 dogodkov po Sloveniji, ki se do 19. maja odvijajo v Ajdovščini, Brežicah, Celju, Črnomlju, Grosupljem, Kopru, Krškem, Ljubljani, Logatcu, Mariboru, Martjancih, Metliki, Novi Gorici, Pivki, Planici, Postojni, Radljah ob Dravi, Tolminu, Trbovljah, Velenju, na Vrhniki in v Žalcu.

Prek zanimivih delavnic, interaktivnih razstav, lutkovnih predstav, pohodov, športnih iger in drugega zabavnega dogajanja boste spoznali, da je naš vsakdan boljši in lepši tudi zaradi dobrih projektov, ki smo jih uresničili s pomočjo evropskih sredstev.

V Sloveniji že leta podpiramo številne uspešne zgodbe. V zadnjih 15 letih smo s pomočjo evropskih sredstev za več kot šest tisoč projektov oz. programov s področja šolstva, sociale, kulture, športa itd. usmerili dobre štiri milijarde evrov. Še dobre tri milijarde pa jih bomo do konca leta 2023, ko se konča izvajanje programskega obdobja 2014–2020. Za vsemi temi številkami stojijo konkretne zgodbe ljudi, organizacij, podjetij in drugih, ki so jim evropska sredstva omogočila uresničitev njihovih sanj, prebivalkam in prebivalcem pa boljšo kakovost življenja zaradi boljših storitev, boljše infrastrukture in boljših pogojev za življenje in delo. Samo Evropski socialni sklad, ki letos praznuje 61 let delovanja, je na primer pomagal več kot 760 tisoč ljudem v Sloveniji na področju zaposlovanja, izobraževanja, javne uprave in na drugih področjih.

Z vsakim ustvarjenim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim kilometrom ceste, kolesarske poti ali železnice, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, možnostjo boljše zdravstvene oskrbe, z vsako spodbudo podjetjem ustvarjamo nove priložnosti za naš skupni razvoj. Teh je veliko tudi v programskem obdobju 2014–2020, v okviru katerega smo doslej podprli za več kot 1,8 milijarde evrov oz. več kot 300 javnih razpisov, programov in drugih naložb, s katerimi se uresničujejo poslovne ideje, spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost, z njimi se vlaga v znanje, vseživljenjsko učenje in odpira se nova delovna mesta. Na teh področjih je trenutno odprtih skoraj 30 javnih razpisov. Tu so številne priložnosti tako za mlade, ki prvič iščejo zaposlitev, kot za generacijo starejših, ki si želijo svoje delovne veščine in znanje prilagoditi novim delovnim potrebam ter razvoju tehnologij.

Vsak projekt, ki ga sofinancira EU, je tudi moj oz. naš projekt, zato Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že četrto leto zapored organizira dneve odprtih vrat EU projekt, moj projekt, ki se jih je doslej udeležilo že več kot 17 tisoč ljudi. Dobre zgodbe pa se ne predstavljajo samo v Sloveniji, pač pa po celotni EU. Če te dni potujete po Evropi, lahko poiščete idejo za izlet na zemljevidu dogodkov Evropa v moji regiji, ki jih koordinira Evropska komisija.

Čaka vas več kot 750 dogodkov po Evropi. Ob tem lahko fotografirajte projekt, ki ga financira EU, in najboljše posnetke pošljete na fotografski natečaj. Morda bodo potovali po Evropi v okviru potujoče fotografske razstave! Če vam prsti dobro potujejo po tipkovnici, lahko napišete zgodbo o sofinanciranem projektu in sodelujete v blogerskem natečaju ter osvojite nepozabno učno izkušnjo na področju komuniciranja na ravni EU. Ljubitelji spletnih kvizov pa lahko preizkusijo svoje znanje o regijah in hrani EU ter osvojijo sladke nagrade!