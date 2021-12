Ideja za izlet: naselje znotraj srednjeveškega obzidja

Za srednjeveške gradove je značilno, da so bili obdani z obzidjem, za katerim so prebivali domačini. Danes pa je to prej izjema kot pravilo. A na Dolenjskem najdemo naselje, kjer ljudje še vedno prebivajo znotraj grajskega obzidja. Gre za naselje Kostel, ki ga v večji meri še danes obdaja obzidje kostelskega gradu. Raziščite grad in njegovo okolico. Predstavljamo čudovito idejo za celodnevni izlet, ki bo vsakemu med vami poleg rekreacije, če seveda s prijatelji uporabljate najbolj moderen mobilni paket za mlade SUPR, prinesel še dodaten gigabajt prenosa podatkov.

Skrivnostno sovpadanje letnice in poštne številke

Naselje Kostel je precej samotno območje tik ob reki Kolpi, ki se ponaša s številnimi naravnimi, kulturnimi, sakralnimi in arhitekturnimi posebnostmi. Med njimi najbolj izstopa grad Kostel, ki je drugi največji grajski kompleks v Sloveniji. Stoji tik ob meji s Hrvaško in ponuja čudovite razglede na dolino reke Kolpe.

Znotraj grajskega obzidja najdemo delno obnovljene ruševine gradu Kostel in naselje Kostel s cerkvijo Sv. Treh kraljev iz gotskih časov. Nekdaj mogočna utrdba, namenjena obrambi Kranjske, je bila postavljena v 14. stoletju. Prva omemba gradu v zgodovinskih zapisih izvira namreč iz leta 1336. Prav ta številka pa je danes tudi poštna številka občine Kostel.

Delno obnovljen grad Kostel. Foto: Telekom Slovenije

Turški trojanski konj v gradu Kostel

Kot se spodobi za srednjeveški grad, tudi o gradu Kostel krožijo tako številne resnične zgodbe kot tudi legende. Grad je bil v času turških vpadov večkrat oblegan, a zavzet le enkrat, in sicer leta 1578. Zgodba pravi, da so ga Turki uspeli zavzeti s prevaro, podobno grškemu trojanskemu konju. Preoblečeni v hrvaške kmete so se izdajali za begunce in tako dobili zavetje v trdnjavi. Ponoči so odprli vrata in v notranjost obzidja spustili turško vojsko. Ta je grad popolnoma izropala in požgala.

Dolina Kolpe Foto: Getty Images

Po izjemno burni zgodovini gradu, ki danes šteje že 700 let in je bil uničen tako s strani turške kot tudi francoske vojske, danes ta nekdaj mogočna srednjeveška utrdba počasi dobiva nazaj svoj sijaj. Po dveh desetletjih postopne obnove je bil grad za javnost ponovno odprt leta 2018.

Popotniške poti, ki se prepletajo z grajsko utrdbo

Kostel poleg spoznavanja grajske utrdbe ponuja še več pešpoti različnih težavnostnih stopenj in dolžin.

#1 Kostelska grajska pot obsega 14,6 kilometra. Je krožna pot od Žage ob Kolpi do gradu Kostel in nazaj. Prvi del poti se prepleta s Kočevsko planinsko potjo. Trasa, na kateri boste premagali 400 metrov nadmorske višine, je primerna tudi za kolesarje, saj poteka večinoma po poteh in cestah.

Na pešpoteh v okolici gradu Kostel vas bodo spremljali čudoviti razgledi.

#2 Pot Mikulovega vraga je 3,5 kilometra dolga krožna pot. Velja za lahko, nezahtevno pot, ki poteka skozi gozd in tri vasice ter ponuja čudovite razglede na grad Kostel. Zadnji del poti vas bo popeljal ob robu pragozda Krajc-Bukovje. Zaščiten gozdni rezervat se ponaša z najnižje rastočo jelko v Evropi.

#3 Kostelska planinska pot obsega 19,1 kilometra. Tudi ta pot je krožna in je nadvse primerna za celodnevne pohode. Na njej boste premagali kar 880 metrov višinske razlike. Izhodišče je vas Potok pri Fari, od koder se po gozdni poti odpravite do Stružnice in naprej do Kuželjske stene. Markirana pot se nato približa vasi Rake in se nadaljuje ob reki Kolpi. Mimo zaselka Laze pri Kostelu se vrnete nazaj na izhodišče.