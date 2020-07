Ideja za izlet: dragulj Notranjske

Naša dežela ponuja toliko lepih, skritih in manj skritih, znanih in manj znanih kotičkov, zanimivosti in doživetij, da se, ko o tem res razmislimo, znajdemo v pravi zagati, kaj najprej obiskati. Ste se odpravili tja, kjer še niste bili? Ste se ustavili v kraju, mimo katerega ste se do zdaj le vozili?

Prikrita je v objemu mogočnih notranjskih gozdov ter skriva številne lepote in skrivnosti, ki so jih v stoletjih izoblikovali kraške vode in mrzli zimski vetrovi. Uganete, kje smo se potepali tokrat?

Odcep Unec ni samo vmesen smerokaz na poti proti Obali, temveč tudi "izhodišče" za velikokrat po krivici zapostavljene, a toliko bolj unikatne slovenske kraje. Podali smo se na raziskovanje Notranjske in Loške doline ter njene okolice. Med domačine, ki se že stoletja uspešno prilagajajo zakonitostim narave teh krajev.

Foto: Jan Lukanović

V tem odmaknjenem kotičku Slovenije neokrnjena narava v vsakem letnem času odstira čudovite prizore. Vanje se vpleta s tradicijo prežeto življenje domačinov, v katerem je še vedno mogoče zaznati pristen kmečki utrip.

Z Berlingom, avtomobilom številka 1, ko gre za družinske izlete in poti, smo se odpravili na raziskovanje Loške doline in njene okolice, kamor resda nismo šli iskat pristnega srečanja z rjavim kosmatincem (čeprav je to mogoče v varnem zavetju lovske preže) v tamkajšnjih gozdovih, pač pa se naužit neokrnjenosti in prvinskosti narave. Na pot smo se odpravili s funkcionalnostjo Flip Camping Box, ki spremeni vozilo v mini avtodom v le petih minutah in vsebuje vse, kar potrebujete za kuhanje, skupaj z izvlečnimi vodili ter blazinami pa tvori udobno in veliko ležišče. S funkcionalno rešitvijo Flip Camping Box v Berlingu se boste pri svojem naslednjem kampiranju z avtomobilom in pri svoji naslednji pustolovščini na prostem lahko odpovedali šotoru.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Izlet v Loško dolino ni nikoli slaba ideja!

Loška dolina je prav posebna dolina, kjer živi malo ljudi (skriti kotiček Notranjske, obdan z gozdovi, spada med najredkeje poseljene občine v Sloveniji, a domačini radi poudarijo, da območja ne bi zamenjali za bolj urbanega), a veliko medvedov. Imajo tudi enega izmed najlepših gradov, pa jezero, ki presega okvire države in je znano po vsem svetu, ter tudi najbolj mrzel kraj v Sloveniji.

Odločitev za izlet na Notranjsko in v Loško dolino ni nikoli slaba ideja, ne glede na to, ali se tja odpravimo na eno- ali večdnevni izlet, ne glede na mesec v letu in ne glede na to, ali se na lokaciji odločimo pešačiti (med številnimi potmi, ki jih lahko uberete, je mednarodna daljinska pot Via Dinarica), kolesariti, voziti s kanujem, jezditi konje ali kampirati z avtomobilom (seveda na dovoljenih mestih). Vrsta kraških posebnosti čaka, da jih odkrijete.

Foto: Jan Lukanović

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Hribovita, večinoma z gozdom porasla pokrajina, skrivnostni kraški svet in pestra zgodovina Loške doline ponujajo nemalokrat presenetljiva doživetja, obenem pa globok mir in spokojnost svoje odmaknjenosti. Iz doline se lahko odpravite po medvedovih sledeh proti Kočevskemu ali pa odkrivate skrivnostne lepote kraških pojavov na zemeljski površini in pod njo.

Vanjo se iz Ljubljane (le dobrih 60 kilometrov stran) pripeljemo po avtocesti do Unca, mimo Cerknice (vstopna točka za Notranjsko) ter naprej do Loža in središča občine Starega trga. Mirno naselje z dobrimi 800 prebivalci je sedež občine in njen največji kraj. S 23 prebivalci na kvadratni kilometer Loška dolina spada med redkeje naseljene občine v Sloveniji, Lož pa velja za najmanjše slovensko srednjeveško mesto.

Dragulj Notranjske in Loške doline

Dragulj Notranjske in Loške doline, izredno fotogeničen grad Snežnik, je edinstven muzej bivalne kulture 19. stoletja in eden redkih gradov v Sloveniji, ki se ponaša z originalno opremo. Upravlja ga Narodni muzej Slovenije, do njega pa vodi kostanjev drevored. Gotovo velja za enega najlepših in najbolj ohranjenih gradov v Sloveniji. Beli grad, obdan z velikim parkom z drevoredi in jasami, se tiho zrcali v izvirski vodi ribnika z racami mlakaricami, kleni in potočnimi postrvmi.

Foto: Jan Lukanović

Tamkajšnja pokrajina vabi k različnim družinskim aktivnostim in ne samo šklocanju fotoaparata, pač pa tudi kolesarjenju, ježi in pohodništvu. Mimo gradu sta speljani evropska pešpot E6 in pohodniška Krpanova pot. Okolica je očarljiva v vseh letnih časih, predvsem pa poleti. Grad Snežnik z okolico je idealen kraj za družinski izlet, ki bo navdušil ljubitelje zgodovine in narave.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Pomen jezera, ki daleč presega meje Slovenije

Ena izmed prvih asociacij na Loško dolino (in nasploh na Notranjsko) je gotovo presihajoče Cerkniško jezero. Le kdo ga ne pozna in kako drugače kot s Cerkniškim jezerom začeti zgodbo o Loški dolini? Pomen presihajočega Cerkniškega jezera daleč presega meje Slovenije. Vsako leto se pojavi na kraškem polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško planoto in Slivnico na drugi strani. V suhem delu leta jezero izgine, tako da je tu v enem letu mogoče na istem kraju veslati, ribariti, se sprehajati …

Foto: Jan Lukanović

Najlepši pogled na presihajoče Cerkniško jezero je iz zraka, lahko pa ga doživete z vožnjo po njem, kar je super aktivnost v sončnih in toplejših dneh. Pa vendar tudi na trdnih tleh ponuja prečudovite razglede. Ob močnem deževju lahko doseže tudi 38 kvadratnih kilometrov, s čimer postane celo največje jezero v Sloveniji. Ob Cerkniškem jezeru je speljana tudi simpatična čebelarska učna pot, ki je odlična za družine z otroki.

Foto: Jan Lukanović

Gora, znana po bajkah o čarovnicah

Slivnica je priljubljena planinska izletniška točka za ljubitelje planinarjenja in narave. Je 1114 metrov visoka kopasta gora, ki se dviguje nad Cerkniškim poljem. Zaradi lahkega dostopa je zelo obiskana predvsem ob koncih tedna v vseh letnih časih. Iz Cerknice do vrha vodi lahka označena pot, ki traja približno uro in pol, odvisno od pripravljenosti. Slivnica je znana po bajkah o čarovnicah. Zaradi čudovitega razgleda na Cerkniško jezero so si Slivnico za svoje domovanje izbrale coprnice z Uršulo na čelu.

Slovenska Sibirija

Babno Polje imenujemo tudi slovenska Sibirija, saj gre za najhladnejši naseljen kraj v Sloveniji. Najnižja izmerjena temperatura je bila -36,4 stopinje Celzija. Če se boste tja odpravili pozimi, zagotovo spadate med tiste bolj pogumne, poleti pa je sprehod po Babnem Polju prav prijeten.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Prekrasno podzemno jezero

Križna jama leži nedaleč od grada Snežnik. Njena posebnost so podzemna jezera, po katerih se lahko podate na voden ogled z gumijastimi čolni. Nekoč je jama ponujala zavetje tudi jamskim medvedom, o čemer pričajo nahajališča njihovih kosti. Križna jama leži na severnem robu Loške doline, med Bloško Polico in Ložem v Loški dolini. Je ena naših najlepših vodnih jam, čeprav nekoliko v ozadju v primerjavi s turističnimi jamami, kot so Postojnska in Škocjanske.

Naravni biser notranjske regije

Rakov Škocjan stoji med Planinskim in Cerkniškim poljem. Po Rakovem Škocjanu teče reka ponikalnica Rak, ki je predhodnica reke Ljubljanice. Gre za kraško dolino, ki je nastala tako, da se je porušil strop podzemeljskega rova. Od nekdanjega oboka sta ostala le še Veliki in Mali naravni most. Rakov Škocjan je dolg šest kilometrov in je naravni biser notranjske regije. Od leta 1949 je zavarovan tudi kot krajinski park. Po dolini vodi označena krožna naravoslovna pot, s katere se vidijo vse najpomembnejše naravne in kulturne znamenitosti.

Za kampiranje imate vse stvari že s seboj! Vas mika kampiranje z avtomobilom? Z Berlingom in rešitvijo Flip Camping Box imate najpomembnejše reči pravzaprav že s seboj. Flip Camping Box je v kombinaciji z vsestranskim Berlingom zagotovilo za udobno dogodivščino. Ustavite se lahko kjerkoli. Kadarkoli. Pozabite na zamudno pakiranje in pospravljanje, vse, kar potrebujete, že imate s seboj. Pa srečno in varno na poti!