Kampiranje z avtomobilom? S to rešitvijo nič lažjega!

Imate tudi vi že načrte za kampiranje? Kdo pravi, da avtomobil ne more biti tudi udobna postelja? Mi zagotovo ne. Je že tako, da je včasih sprejemljivo življenje malce obrniti na glavo. Kampiranje omogoča številne prijetne trenutke in doživetja ter izkušnjo na prostem, v naravo, ki je nekaj čisto posebnega in nekaj povsem drugačnega od našega ustaljenega vsakdana.

Zakaj ne bi svojega družinskega avtomobila spremenili v malo počitniško vozilo? Je udobno, preprosto, hitro, pa še stane ne veliko. Z inovativno zasnovanim počitniškim pohištvom za osebna vozila (in na lokaciji, kjer je to dovoljeno!) ter pravim avtomobilom je vse mogoče. Nikoli bolj domače - Citroën Berlingo je pač že leta najboljši spremljevalec družinskih izletov.

Letošnje poletje kot nalašč za odkrivanje lepot naše dežele Slovenija se lahko pohvali s celo vrsto prečudovitih in zanimivih krajev. Poleg bolj znanih turističnih destinacij skriva tudi nešteto manj znanih skritih kotičkov. Letošnje poletje je kot nalašč za odkrivanje lepot naše dežele. Raziščite in doživite Slovenijo ter podpirajte slovenski turizem. Letos dopustujmo doma! Sami smo Berlinga tokrat preizkusili s funkcionalnostjo Flip Camping Box, ki spremeni vozilo v miniavtodom v le petih minutah in uporabnost, prostornost, vsestranskost ter priročnost vozila postavlja še letvico višje. Odpravili smo se v čudoviti Zlati grič z eno najmodernejših vinskih kleti v regiji, v idilično okolje škalskih vinogradov, ki so le 800 metrov od mestnega jedra Slovenskih Konjic.

Foto: Davor Topler

Družinska čustva

Nekaj je v Berlingu, da vsakič, ko se usedemo vanj, na plano privrejo čustva. "Zdaj sem pripravljen imeti družino. Svojo družino." Ali preblisk: "Zdaj pa manjkajo samo še otroci." Enoprostorska zasnova je bila pač vedno ključ do uporabnosti. Visoko sedenje, preglednost, dovolj prostora v kabini in prtljažniku, prilagodljiva notranjost. Vse to so značilnosti avtomobilov, kakršne išče večina mlajših in bolj aktivnih družin. Pa vendar …

Na trgu je resda veliko vozil, ki izpolnjujejo kar nekaj izmed zgoraj naštetih zahtev, le redka pa so takšna, ki zmorejo prav na vseh izmed navedenih področij preprosto navdušiti. Berlingo zagotovo spada v to kategorijo. Avtomobil mladim družinam ponuja do sedem sedežev in še vedno dovolj prostora za vso prtljago, tudi po skritih predalih v kabini, katerih prostornina znaša več kot 100 litrov. Po zaslugi velikih steklenih površin na straneh vozila in na strehi je kabina izredno svetla in se zdi še večja, kot je, otroci pa bodo lahko uživali ob pogledu na pokrajino, skozi katero se boste peljali.

Foto: Davor Topler

Svoje predhodnike Berlingo ne nadgrajuje le oblikovno, tehnološko, praktično modularno in s skoraj dvema desetinama vozniških pripomočkov, ampak tudi vozniško. Odlagalne površine se namreč pojavljajo tudi tam, kjer jih glede na navajenost v običajnih vozilih ne bi pričakovali. Še posebej mladi in aktivni pari boste z njim uživali ne glede na to, kam boste šli. Berlingo pa vendarle ni namenjen zgolj mladim družinam. Če greste na kampiranje, boste vanj brez težav spravili vso opremo za kampiranje, kolesarji boste v njem našli idealnega partnerja za prevoz koles, pa tudi pohodnikom bo pomagal pri odkrivanju novih ciljev.

Flip Camping Box v Berlingu se boste pri svojem naslednjem kampiranju z avtomobilom in pri svoji naslednji pustolovščini na prostem lahko odpovedali šotoru. S funkcionalno rešitvijov Berlingu se boste pri svojem naslednjem kampiranju z avtomobilom in pri svoji naslednji pustolovščini na prostem lahko odpovedali šotoru.

In pri tem gotovo ne boste edini, saj smo dandanes tako ali drugače priča naraščajočemu trendu kampiranja z avtomobilom, ki ima številne prednosti, saj je ekonomično in prilagodljivo.

Avtomobil v tem primeru ni samo prevozno sredstvo, pač pa ponuja tudi večjo zaščito pred naravo kot šotor. In pa jasno – ob pravilnem načrtovanju kampiranja ter izbiri ustreznega avtomobila ta zagotavlja udobje. Je pa seveda treba izbrati pravega! Takšnega z velikim prtljažnikom, ki ga lahko uporabite za spanje in tudi dnevni počitek. Zložljivi in odstranljivi sedeži so pogoj. Ravno zato je Berlingo odlična izbira.

Flip Camping Box spremeni vozilo v miniavtodom v le petih minutah. Kako? Modulno pohištvo Flip vstavite v prtljažnik avtomobila. Flip Camping Box vsebuje vse, kar potrebujete za kuhanje, skupaj z izvlečnimi vodili in blazinami pa tvori udobno in veliko ležišče. Popolno prileganje poskrbi za varno in tiho vožnjo.

Tehnično je še vedno avto

Z rešitvijo Flip Camping Box je Berlingo tehnično še vedno avto, zato lahko pozabite na dvojno registracijo, vinjeto, zavarovanje in vzdrževanje. Vozite in parkirate lahko brez omejitev.

Hitro in praktično

Ločena modula zavzameta malo prostora v garaži, v avto ju lahko zmontirate sami. Med vožnjo so vsi sedeži prosti. Opreme ni treba jemati iz vozila, lahko počaka v avtu do naslednje dogodivščine.

Udobna dogodivščina

Flip Camping Box je v kombininaciji z vsestranskim Berlingom zagotovilo za udobno dogodivščino. Ustavite se lahko kjerkoli. Kadarkoli. Pozabite na zamudno pakiranje in pospravljanje, vse potrebne stvari že imate s seboj.

Flip Camping Box vsebuje: izvlečno ležišče z ogrodjem iz lahkega in močnega eloksiranega aluminija,

z ogrodjem iz lahkega in močnega eloksiranega aluminija, udobne blazine iz kakovostne pene in vatelina z vdelanimi lesenimi ploščami za popolno stabilnost,

iz kakovostne pene in vatelina z vdelanimi lesenimi ploščami za popolno stabilnost, pipo in umivalnik iz nerjavečega jekla (INOX) z gibljivo cevjo za odpadno vodo,

iz nerjavečega jekla (INOX) z gibljivo cevjo za odpadno vodo, vodno črpalko in posodo za vodo (varčna 12-voltna potopna črpalka za tekočo vodo ter veliki posodi za svežo in odpadno vodo),

(varčna 12-voltna potopna črpalka za tekočo vodo ter veliki posodi za svežo in odpadno vodo), prenosni štedilnik na plinske kartuše z varnostnim ventilom (deluje na standardne kartuše A4),

na plinske kartuše z varnostnim ventilom (deluje na standardne kartuše A4), prenosni hladilnik in opcijsko kvalitetno hladilno skrinjo Dometic TCX, ki ohranja vašo hrano in pijačo ledeno mrzlo (12V in 220V),

in opcijsko kvalitetno hladilno skrinjo Dometic TCX, ki ohranja vašo hrano in pijačo ledeno mrzlo (12V in 220V), prilagodljive predalnike s premičnimi razdelki za shranjevanje kuhinjskih pripomočkov in hrane,

s premičnimi razdelki za shranjevanje kuhinjskih pripomočkov in hrane, predalčnik za pribor.

Kje je dovoljeno kampiranje z avtomobilom? Pri izbiri lokacije za kampiranje z avtomobilom bodite previdni. V Sloveniji je na voljo skorajda 100 kampov, izboljšuje pa se tudi ponudba urejenih in opremljenih postajališč za avtodome, ki imajo pri nas oznako PZA. Kako pa je s parkiranjem zunaj kampov? Pravila glede parkiranja vozila se razlikujejo od države do države, pri tem pa velja upoštevati pravila za parkiranje na gozdnih cestah zunaj rekreacijskih območij.

