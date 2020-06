Zakaj je ta avtomobil izbira številka 1, ko gre za družinska potovanja in poti?

Družinski enoprostorci so dandanes pri marsikaterem avtomobilskem proizvajalcu prej izjema kot stalnica. Jih še kdo pogreša? Lahko športni SUV resnično zadovoljijo vse naše želje in potrebe? O tem ob kakšni drugi priložnosti. Predvsem je pomembno, da družinam ostanejo na razpolago prostorni avtomobili. Takšni, v katere lahko poleg staršev zlahka skočijo najmanj trije otroci in velik družinski pes. Citroën Berlingo je že leta kralj tovrstnih vozil, vzornik z vidika praktičnih rešitev, tisti družinski prijatelj, na katerega se lahko zanesemo, in nepogrešljiv partner za vse prostočasne dejavnosti vseh družin.

Foto: Citroën

Citroën se kot znamka dandanes rad spominja preteklosti, a hkrati z velikimi koraki stopa v prihodnost. Prepletenost preteklosti in prihodnosti je opazna in vidna na več področjih. Radi se vračajo h koreninam, kjer imata najpomembnejši vpliv dizajn in udobje, hkrati pa še vedno stavijo na družinsko uporabnost. Citroën Berlingo že od svoje prvega modela v letu 1996 velja za legendo med vozili za prosti čas ter izbiro številko 1, ko gre družinska potovanja in poti. Razlogov za izbiro številka 1 je več – v prvi vrsti se nanašajo na uporabnost, vsestranskost, praktične rešitve, velikodušno prostornost, odlagalna mesta, kakovost bivanja in modularnost. Vse to so razlogi, da Berlingo z vso močjo nadaljuje boj za prevlado med vsestransko uporabnimi družinskimi avtomobili. In pri tem mu gre zelo dobro. Pri znamki radi poudarijo, da niso izumili družine, ampak avto za njo. Berlingo je eden najpomembnejših prodajnih stebrov znamke, ki v osveženi izdaji družinsko igro dviguje na novo raven. Berlingo je v tretji generaciji od preostalih "bratov" pridobil vizualne smernice, obenem je ohranil vse adute prejšnjih generacij, ki dvigujejo uporabnost v nebo, poleg tega pa ponuja še več modernih funkcij. Če kaj, je Berlingo prava skrinjica družinskih želja v avtomobilski preobleki, saj zmore izpolniti tako pisan nabor želja kot le malokateri avtomobil. Nasmeh na obraz bo potencialnemu kupcu narisala tudi cena. POD ČRTO: Jeziček na tehtnici, ko govorimo o Berlingu, je predvsem ugodno razmerje med prostorom, opremo, tehniko in ceno. To so ključni razlogi, da vozilo tudi v osveženi izdaji na našem trgu že veliko let vztraja na prvem mestu med kompaktnimi enoprostorci. Spoznajte družinski Citroën Berlingo, ki vas bo prepričal na številnih področjih, tudi z možnostjo za individualizacijo podobe PREVERITE AKTUALNO AKCIJSKO PONUDBO.

Pri izbiri pravega družinskega avtomobila vsak vsak išče praktičnost. Ne le za počitnice ali krajši oddih. Prostornost pride prav tudi pri prevozu otrok v šolo ali na popoldanske aktivnosti. Citroën Berlingo se prepozna v obeh aktivnostih. Foto: Citroën

#1 KER PREDSTAVLJA DEFINICIJO PROSTORNOSTI

Prvi razlog, zakaj je Citroën prva izbira, ko gre za družinska potovanja in poti, se nanaša na njegovo prostornost. Se še spominjate, kako smo včasih potovali z avtomobili? Nekoč je bila družinska pot na počitnice nekaj popolnoma drugega, kot je danes. To je bila prava umetnost pripravljanja prtljage. Navadno je oče, ki je po materinem predlogu nalagal prtljago v avtomobil, skorajda diplomiral iz logistike ali pa vsaj iz tetrisa.

Prostornost avtomobilov je v zadnjih letih toliko napredovala, da preglavic s pripravljanjem prtljage in navsezadnje z mislijo, kako bomo vse pripeljali srečno na cilj, ni več. Ko gre za prostornost, je Berlingo z izčiščeno, izkoriščeno prilagodljivo prostornino na piedestalu ponudbe med novodobnimi avtomobili, saj je v njem resnično dovolj prostora, kar ni zgolj kot oglaševalski slogan - za vso družino, veliko ali majhno, in vso njeno opremo. Prostorna notranjost kar kliče po prevozu potnikov in tovora.

V primerjavi s prejšnjo generacijo so sicer inženirji v Berlingu še povečali prostor za noge ter prtljažni prostor, ki ga odlikujeta dostopnost in nizek nakladalni rob. Berlingo lahko udobno prevaža pet potnikov z veliko prtljage, več kot za silo lahko pelje sedem oseb. Prostornina prtljažnika lahko znaša 775 litrov pri izvedenki M (100 litrov več kot pri predhodniku) oziroma 1.050 litrov pri izvedenki XL.

Moderen in igriv dizajn Zunanjost Berlinga krasi robustna in inovativna oblika. Moderen in igriv model je na voljo v dveh dolžinah: standardna izvedenka M v dolžino meri 4,40 metra, izvedenka XL pa 4,75 metra. Obe karoserijski izvedenki, M in XL, omogočata prevoz od pet do sedem potnikov. Sprednji del Citroëna Berlinga izstopa zaradi prepoznavnih stilskih značilnosti: višji in krajši pokrov motornega prostora, sprednji del v skladu z identiteto znamke Citroën in dvonivojskim svetlobnim podpisom ter naprej pomaknjeno vetrobransko steklo, ki ponuja več prostora in svetlobe. Obliko karoserije nadgrajujejo nosilni drogovi strešnega prtljažnika ter dizajnerski elementi Airbump®, ki poudarjajo njegov robusten videz in hkrati ščitijo karoserijo.

V Berlingu prostora zlepa ne bo zmanjkalo - 1,5-litrska plastenka v vratih, ogromen predal pri panorami, spustni predal zadaj, priročna drsna vrata zadaj ali možnost podrtja sovoznikovega sedeža. Foto: Citroën

#2 ZARADI MODULARNOSTI IN ŠTEVILNIH ODLAGALNIH MEST

Drugi razlog, zakaj je Berlingo številka 1, ko gre za družinske poti, se nanaša na referenčno modularnost po zaslugi preklopnih sedežev in številna odlagalna mesta. Modularnost Citroëna Berlinga je na ravni najboljših v njegovi kategoriji, kar se odraža pri vsakodnevni uporabi.

Trije otroci ali odrasli se brez težav namestijo na drugo klop, glede prostornosti zanje ni vprašanj. Obenem se lahko trije enakovredni sedeži v drugi vrsti popolnoma zložijo in poravnajo z dnom vozila. Zadnje sedeže lahko zložite vsakega posebej ali pa vse skupaj do tal, tako lahko pridobite želeno konfiguracijo in prostornost potniškega prostora. Zloženi so popolnoma zravnani s tlemi v ravno površino. S podrtjem treh individualnih sedežev zadaj in sovoznikovega sedeža se prtljažni prostor razširi na 3.500 oziroma 4.000 litrov, tako da lahko peljete tudi tovor do dolžine več kot tri metre (velja za različico XL).

Tudi v zadnjem delu se lahko polica za prtljago nastavi v dveh položajih: standardno visoki poziciji in vmesni poziciji za razdelitev prtljažnika v predelke. Polica za prtljago lahko nosi do 25 kilogramov težak tovor in je preprosto dostopna prek odprtega zadnjega stekla na prtljažnih vratih. Za izjemno praktičnost se lahko polica tudi pospravi na hrbtišča zadnjih sedežev (odvisno od izvedenke).

Francozi so sicer po celotni potniški kabini razvrstili 28 dodatnih odlagalnih prostorov, zasnovanih za vsakodnevne življenjske potrebe. Njihova prostornina znaša 186 litrov. Uspelo jim je skriti tudi majhen predalček s prostornino 60 litrov in nosilnostjo desetih kilogramov v sam strop, ki je dostopen potnikom iz druge vrste ali prtljažnika. Poleg inteligentnih in velikih predalov je tu še Modutop® s skupno odlagalno prostornino 92 litrov.

Številne možnosti barvnih kombinacij Citroën Berlingo ponuja pestro paleto barv karoserije. Individualizirano podobo je mogoče poudariti z barvnim paketom opreme in barvnimi dodatki v beli ali oranžni barvi okoli sprednjih meglenk in na bočnih letvicah. V osmih barvah si lahko vsak izbere takšnega, ki najbolj ustreza njegovim željam. Belo, črno, rdečo, sivo karoserijo je mogoče popestriti z dodatki v različnih barvnih odtenkih, tudi za meglenke in bočne letvice.

#3 KER JE VSESTRANSKO UPORABEN IN PRIROČEN

Kje pa boste vi dopustovali to poletje? Tudi vi doma, v Sloveniji, ki se lahko pohvali s celo vrsto prečudovitih in zanimivih krajev? Poleg bolj znanih turističnih destinacij skriva nešteto manj znanih skritih kotičkov. Letošnje poletje je kot nalašč za odkrivanje lepot naše dežele.

Berlingo vam bo na tej poti sledil, na vsakodnevni poti številnih obveznosti, krajših izletih med koncem tedna ali na daljših družinskih potovanjih, "roadtripih". S svojo vsestransko uporabnostjo zavzema mesto vzornika v segmentu družinskih enoprostorcev, saj se lahko prilagodi vsem potrebam in najrazličnejšim rabam posameznikov z aktivnim življenjskim slogom.

Tretji razlog, zakaj je Berlingo družinska izbira številka 1, se namreč nanaša na njegovo uporabnost, vsestranskost švicarskega noža in praktičnost, s katero se prilagodi potrebam vsake družine. V rokavu ima vse potrebne adute, s katerimi bo prepričal družine ali posameznike, ki so naklonjeni športnim aktivnostim, kot sta kolesarjenje in pohodništvo, ter drugim prostočasnim dejavnostim na prostem. Zaradi vseh navedenih razlogov bodo z Berlingom več kot zadovoljni tudi navdušeni kampisti, saj vanj lahko spravite, kar vam srce poželi.

Citroën Berlingo je praktičen navznoter in navzven ter ponuja potnikom prvovrstne možnosti za dostop prek bočnih drsnih vrat na obeh straneh in prtljažnih vrat z dvižnim steklom. Zadnji trije sedeži so prav tako odlično dostopni, kar bodo cenili starši, pa tudi dedki oziroma babice, če sodelujejo pri družinski logistiki, pri kateri je otroke treba pripenjati v otroške varnostne sedeže.

Kaj pa vozne lastnosti in poraba? Kar zadeva vozne lastnosti Citroëna Berlinga, odlično skriva svoje dostavniško poreklo. Potniški prostor ponuja visok položaj za vožnjo. Na cesti se ponaša z dinamično lego in resničnimi užitki v vožnji, ki jih lahko zagotavlja zahvaljujoč združitvi lahke in učinkovite nove konstrukcijske zasnove ter učinkovitih motorjev zadnje generacije z vidika porabe goriva in emisij CO2. Berlingo je lahko opremljen z bencinskim ali dizelskim pogonskim sklopom, ki je prilagojen najrazličnejšim vrstam rabe v mestnem okolju in zunaj njega. Njegovi motorji ponujajo prvovrstne zmogljivosti, hkrati pa so prijazni do okolja. Citroën Berlingo je na voljo tudi z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom EAT8 za optimalno udobje v vožnji. Prestavna razmerja samodejnega menjalnika so izračunana tako, da motor ne izgublja prožnosti, saj vrtljaje ohranja v optimalnem območju glede na krivuljo navora. Na cesti se to pozna predvsem v odzivnosti. Berlingo tudi ob zasedenosti vseh petih ločenih sedežev in skoraj vseh razpoložljivih litrov v velikem prtljažniku ne daje občutka, da mu zmanjkuje sape. Vožnja je zelo udobna in tudi v gostem prometu povsem brez stresa, saj menjalnik vseskozi deluje zelo uglajeno.

Foto: Citroën

#4 ZARADI UDOBNE KABINE IN KAKOVOSTI BIVANJA ZA ODRASLE IN OTROKE

Potnikom mora biti med vožnjo udobno, da bo pot nepozaben del potovanja. Je tako? Tudi sicer v avtu danes preživimo precej časa, zato morajo biti predvsem udobni. Citroën Berlingo ponuja kakovostno vožnjo, različne funkcije za udobno in zabavno pot na počitnice, predvsem na račun udobnih sedežev in vzmetenja, prav tako pa je zvočno izoliran, tako da zabave v avtomobilu zunanji hrup ne bo motil.

Citroën Berlingo se prav tako ponaša z dobro osvetljenim potniškim prostorom, kar mu omogočajo velika stekla vse naokoli vozila, ki osvetlijo celoten notranji prostor avtomobila. Še več svetlobe lahko zagotovi panoramska steklena streha, ki jo je mogoče zastreti z električnim senčnikom. Panoramska steklena streha omogoča, da otroci že med vožnjo spoznavajo svet okoli sebe.

Poskrbljeno za varnost in tehnološko povezljivost Ne glede na to, ali se vozite sami ali je avto poln, je pomembna varnost. Avto mora zagotavljati ustrezno zaščito potnikov v primeru nesreče in zmanjšati posledice. A bolje je, da se nesreči izognete. Za večje udobje in varnost je v Citroënu Berlingu na voljo 19 sistemov pomoči pri vožnji. Na voljo so, na primer, aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo voznega pasu, opozorilnik na voznikovo nepozornost, sistem za nadzor mrtvega kota, razširjeni sistem za prepoznavanje prometnih znakov, samodejno zaviranje v sili in kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s funkcijo Top Rear Vision. Citroën Berlingo obenem združuje moderne in vsakodnevno uporabne tehnologije. Ponuja najboljše tehnologije, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti in brezskrbnosti. Osempalčni zaslon na dotik in štiri tehnologije za vzpostavitev povezave vam zagotavljajo neprekinjeno povezavo med digitalnim svetom in vašim vozilom: Mirror Screen, Citroën Connect Nav, Citroën Connect Box in brezžično polnjenje pametnega telefona.

